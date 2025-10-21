La visione del CIOFS-FP ETS: «IeFP al centro per il rilancio del Sud e per la crescita del Paese»
Conclusi i lavori del 37° Seminario Europa promosso a Villa San Giovanni.
Due giornate di confronto, riflessione e visione per delineare il futuro della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) come leva di crescita per il Paese e strumento di coesione territoriale.
L’edizione 2025 del Seminario Europa organizzata dal CIOFS-FP ETS in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, FORMA, CONFAP e Fondimpresa, con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di Erasmus Days, e con il supporto del Comune di Villa San Giovanni ha riunito in riva allo Stretto rappresentanti istituzionali, esperti, imprese e centri formativi da tutta Italia per discutere del ruolo della IeFP come motore d’innovazione sociale, economica e culturale.
La prima giornata – Educare, formare, innovare insieme
Ad aprire i lavori, la Presidente Suor Manuela Robazza (CIOFS-FP Nazionale) che ha invitato i partecipanti a riconoscere il valore simbolico e concreto di ritrovarsi nel Sud: “Essere qui è già un segno. Questa scommessa per il Sud vogliamo vincerla insieme”.
Sono inoltre intervenuti Suor Carmela Rocca (CIOFS/FP Calabria ETS) e Giusy Caminiti (Sindaco di Villa San Giovanni).
Il pedagogista Johnny Dotti ha offerto una riflessione profonda sul senso dell’educazione, ricordando che “Educare significa tornare al senso profondo dello stare: custodire il mistero del figlio e accompagnarlo a venire al mondo. Educare riguarda tutti”.
Nel corso della giornata, presentati dai conduttori Gigi Cotichella e Silvio Giuliano, sono intervenuti:
– Emmanuele Crispolti (INAPP), che ha illustrato i dati e i divari territoriali della IeFP, evidenziando la crescita dei percorsi duali e la necessità di rafforzare il legame con il mondo del lavoro;
– Giulio M. Salerno (Università di Macerata), che ha presentato proposte di rilancio straordinario del sistema, tra cui un Fondo nazionale e intese interregionali per la coesione formativa;
– Stefano Tirati (Vicepresidente EfVET), che ha portato la prospettiva europea, sottolineando l’importanza di un approccio “skills-first” e della diffusione delle microcredential come strumenti per valorizzare le competenze e favorire la mobilità dei giovani in Europa.
La seconda giornata – Politiche, PNRR e sinergie per il futuro
La tavola rotonda della seconda giornata, moderata da Gianni Bocchieri, ha messo a confronto istituzioni, agenzie e rappresentanze del mondo produttivo.
Sono intervenuti:
– Andrea Simoncini (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
– Antonio Capone (Sviluppo Lavoro Italia);
– Alfonso Balsamo (Confindustria);
– Lucia Schifano (Regione Liguria – Settore Istruzione e diritto allo studio);
– Pietro Manna (ARPAL);
– Marianna D’Angelo (Direzione Generale Unità di Missione PNRR – Ministero del Lavoro).
Il confronto, anticipato dall’intervento di Mons. Fortunato Morrone (Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova), si è concentrato sui temi delle politiche attive per il lavoro, dell’attuazione del PNRR, della cooperazione interregionale e del rafforzamento del sistema duale, con un’attenzione particolare alla creazione di ecosistemi formativi territoriali capaci di connettere giovani, imprese e istituzioni.
Un impegno condiviso per il futuro
Il 37° Seminario Europa si è concluso con un messaggio di unità e corresponsabilità educativa.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i centri CIOFS-FP provenienti da ogni parte d’Italia, che con la loro presenza hanno testimoniato lo spirito di una grande famiglia educativa, capace di tradurre valori e competenze in azioni concrete.
L’evento ha potuto contare sul sostegno dei partner istituzionali e dei main sponsor: ENI, Bustles, FL Marketing Social Media e BJ Communication, che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa formativa.
Il Seminario ha riaffermato la centralità della IeFP come leva per la crescita del Paese, per la valorizzazione dei giovani e per la costruzione di un’Italia più coesa, innovativa e solidale.
“Educare è l’avventura più bella del mondo perché significa generare vita… – ha ricordato Suor Manuela Robazza – perché significa generare vita alla vita”.