L’ABIO torna a festeggiare la Pasqua insieme ai Bambini della Pediatria

Dolcezza, sorrisi e solidarietà al G.O.M., nella Settimana Santa, riprendendo una tradizione, ormai decennale i volontari dell’ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – hanno decorato il reparto e organizzato una festa in ludoteca trascorrendo insieme a mamme e bambini un’intensa mattinata di allegria e gioco per fargli vivere una serena giornata e farli sentire in un ambiente familiare. Anche se costretti a una degenza in ospedale, è importante mantenere la quotidianità che li faccia sentire come a casa.

Per l’occasione, i volontari non hanno fatto mancare una nota lieta per i più piccoli che trascorreranno un periodo intenso come quello della solennità Pasquale in ospedale. A regalare un momento di spensieratezza è stata una delegazione del New Reggio City, squadra di calcio amatoriale, i quali ci hanno supportato in questa iniziativa con una generosa donazione che ci ha premesso, tra l’altro, di regalare al reparto due seggioloni che saranno messi a disposizione delle mamme con bimbi piccoli e di donare ai pazienti gadget e tanti giochi. La consegna è avvenuta alla presenza di medici e infermieri di Pediatria guidati dal dott. Domenico Minasi, direttore del reparto – Abio non manca mai di dimostrare la sua vicinanza ai nostri piccoli pazienti, sostenendo così anche noi professionisti, attestazioni di affetto come queste sono ancora più apprezzate perché offrono momenti di conforto di cui bambini e adolescenti hanno tanto bisogno –

Regali che rappresentano una gioiosa sorpresa e contribuiscono a ridare ai bambini, agli adolescenti e ai loro genitori una sensazione di leggerezza che allontana le paure e i timori inevitabilmente connessi al ricovero ospedaliero.

Nel periodo delle festività un gesto di solidarietà, piccolo o grande che sia, diventa importante, – afferma la presidente di ABIO, Giovanna Curatola – siamo veramente grati alla New Reggio City per il bel pensiero che ha voluto dedicare ai nostri piccoli amici. Una bella opportunità di condivisione, per portare qualche ora di felicità e dare coraggio. Un gioco, un regalo, un sorriso possono fare la differenza, sono piccoli segni che rendono speciale un momento difficile -.

Abio da oltre 45 anni si prende cura dei bambini che devono affrontare la permanenza in ospedale. L’Associazione ha l’obiettivo di rendere meno traumatica possibile la loro esperienza e di aiutare in questo modo anche le famiglie.

Grazie al buon cuore di chi condivide i nostri progetti e ci sta a fianco, possiamo portare avanti la nostra Mission, accompagnare i bambini ospedalizzati nell’esperienza della guarigione dalla malattia attraverso il gioco, il sorriso e la fantasia, donare arredi, rendere gli ambienti più colorati e accoglienti.