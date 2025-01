Il Laboratorio di Co-Design strategico di comunità per un Futuro Sostenibile e Inclusivo a Fuscaldo ha rappresentato un primo incontro sperimentale in cui gli studenti del corso di Product Design – (di cui è responsabile la Prof.ssa Francesca Giglio) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Architettura e Design, CdL Design – hanno presentato proposte di arredo urbano smart per interventi di rigenerazione urbana, per il centro storico e il borgo marinaro. Le proposte integrano l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, il recupero dell’acqua piovana, materiali riciclati e stampa 3D, design inclusivo per fasce deboli.

Con la partecipazione del Sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, la collaborazione attiva dell’Amministrazione comunale, delle associazioni e della cittadinanza, è stato avviato un dibattito dinamico per contribuire ad un design strategico di comunità.

Il principio fondante del Laboratorio è quello di adottare un approccio partecipativo, espresso in maniera ancora piu’ efficace attraverso pratiche di co-design, in cui ogni voce ha significatività, contribuendo alla costruzione di progetti condivisi. Un momento di grande valore sociale, quindi, che promuove la collaborazione tra cittadini, professionisti, istituzioni e imprese, mettendo al centro le esigenze della comunità e i principi di sostenibilità ambientale e sociale.

Il corso interdisciplinare di Product Design, promuove un approccio progettuale che integra principi di sostenibilità con tecnologie avanzate per creare prodotti, servizi e sistemi che soddisfano le esigenze degli utenti, in modo responsabile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Quest’anno, è stato scelto Fuscaldo come caso studio. Nella fattispecie, sono state selezionate le seguenti aree di intervento: Piazzetta Don Franco Castagnaro, il lungomare, il parco giochi comunale, il Centro storico, rispetto alle quali – sulla base delle criticità indagate e analizzate e agli obiettivi preposti- sono state elaborate proposte innovative attraverso smart sustainable urban furnitureche integrano aspetti connessi all’uso di fonti energetiche rinnovabili, utilizzo dell’energia cinetica, sistemi a supporto per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, un ”corrimano” plurifunzionale per il Centro storico e molte altre proposte che guardano a scenari innovativi per Fuscaldo.

A seguire, dopo la presentazione dei progetti ancora in progress, si è avviato un dibattito carico di interesse, curiosità, riflessioni, utili a recepire le esigenze dei cittadini e Co-progettare le soluzioni proposte, garantendo aspetti di inclusivita’ e accessibilità negli interventi proposti. La volontà comune si è manifestata nell’intento di convergere verso soluzioni efficaci che rispecchino i valori e le priorità di chi vive e lavora sul territorio.

Il Dipartimento di Architettura e Design (dAeD) e i CdL afferenti (Design, Architettura, Design per le culture mediterranee. Prodotto/Spazio/Comunicazione), svolgono un’azione di trasferimento di conoscenza e sperimentazione costante e significativa sul territorio locale, attraverso le attività di Terza Missione. In questa occasione, gli studenti hanno avuto un’opportunità importante per applicare le competenze teoriche acquisite durante il corso, confrontandosi con una realtà che li ha accolti e ascoltati con spirito propositivo. L’importanza della collaborazione tra istituzioni, cittadini, associazioni e tutti gli stakeholder interessati è stata evidenziata nelle conclusioni dell’incontro, aprendo alla possibilità di creare ulteriori nuove occasioni di incontro/confronto, quale principio da assumere per il miglioramento del bene comune e per la condivisione di scenari di innovazione e qualità della vita strettamente connessi alle specificità e peculiarità del territorio fuscaldese.

Il Laboratorio rappresenta, quindi, una occasione di continuità collaborativa con l’Amministrazione comunale, con le associazioni e i cittadini, che approfondirà focus tematici condivisi con la popolazione. I lavori del Corso, una volta terminati, saranno esposti in una mostra a Fuscaldo tra qualche mese.