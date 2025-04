Laboratorio per la Giornata della Lira al Museo Archeologico Lametino

“Affare fatto! Monete e mercanti al Mercato Vecchio” è stato il titolo della visita animata con laboratorio organizzata dal Museo Archeologico Lametino per la Giornata della Lira 2025.

Pensata per famiglie e bambini, l’attività ha accompagnato i partecipanti in un viaggio nel tempo tra storia, archeologia, matematica e creatività per scoprire le monete antiche, le arti della tradizione e i mercati del passato.

Prendendo le mosse dalle prime forme di scambio tra sapiens il baratto, l’attività educativa ideata e realizzata dal personale ministeriale in servizio presso il museo della città di Lamezia, ha approfondito l’affascinante mondo delle monete antiche come quella della città magnogreca di Terina, una tra le monete più eleganti dell’epoca per focalizzarsi poi sui commerci e sulla funzione delle mense ponderarie, momento in cui protagoniste sono state le monete e banconote della vecchia Lira.

A conclusione della giornata, la parte ludica ha coinvolto tutti i partecipanti, piccoli e grandi, con la realizzazione di monete personalizzate con l’utilizzo di matite, forbici e fogli di alluminio.

L’attività svolta nell’ambito dei servizi educativi del Museo Archeologico Lametino rientrava nelle iniziative della Giornata della Lira, recentemente istituzionalizzata dall’amministrazione comunale di Lamezia Terme, parte di un programma più articolato volto alla riqualificazione urbana e sociale di Piazza Mercato Vecchio, in pieno centro di Lamezia Terme, che ha visto il coinvolgimento di numerose realtà associative, culturali ed economiche della città della Piana e dell’intera Calabria con capofila Coneria Italiana, promotrice dell’iniziativa.