L’Accademia oltre i confini: Catanzaro si fa globale tra Cina, Europa e Mediterraneo

Docenti e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro sempre più protagonisti sulla scena internazionale.

Si è infatti concluso da pochi giorni il periodo di insegnamento in Cina per i docenti Federico Losito, Paolo Giosuè Genoese, Francesca Giordano, Tania Bellini e Fausto Russo, che hanno tenuto corsi presso l’Università di Wuhan, portando oltreoceano le competenze e i metodi didattici sviluppati all’interno dell’Aba di Catanzaro.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di internazionalizzazione dell’Accademia, coordinato dal prof. Luca Sivelli, già attivo da tempo anche grazie alla partecipazione di altri docenti.

A rafforzare ulteriormente questa vocazione internazionale arrivano i nuovi fondi Erasmus+: ben 385mila euro destinati al piano 2025-2027, che dietro il coordinamento della prof.ssa Simona Gavioli consentiranno di consolidare le collaborazioni già in corso con atenei e accademie europee e di attivare nuovi programmi di mobilità.

Tra le attività previste per il prossimo futuro, si segnala il rinnovo della partnership con l’Université de Constantine 3 di Algeri, che nei mesi scorsi aveva già portato in città studenti e dottorandi per periodi formativi.

Importanti risultati sono stati raggiunti anche nell’ambito del progetto Performing, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In primavera, un gruppo di studenti della Scuola di Fashion Design ha partecipato a un viaggio formativo in Austria tra Vienna e Litz accompagnati dalle docenti Dobrila Denegri e Karisia Paponi, per entrare in contatto diretto con realtà formative e aziendali del settore moda.

Continuano poi gli scambi tra Catanzaro e la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante: qui, il docente e artista Simone Bergantini sta portando avanti il progetto “Landscape for Ghosts”, che vedrà un nuovo momento di confronto in Spagna nei prossimi mesi, dopo la visita della delegazione spagnola avvenuta ad aprile.

Nel mese di luglio, Catanzaro ospiterà un gruppo di docenti e studenti dell’Università di Göteborg, che lavorerà con l’artista Fabio Sandri, protagonista di uno dei progetti di ricerca inseriti in Performing.

Infine, si è appena conclusa la residenza in Portogallo dell’artista e ricercatore Andrea Corsello, ospite del Festival “Giratorio” a Camara de Lobos (Madeira). Il progetto, frutto della collaborazione tra l’Accademia e il Mudiac – Museo Diffuso di Arte Contemporanea di Catanzaro, porterà in città, il prossimo autunno, un artista portoghese.

A tracciare una visione complessiva è il direttore dell’Accademia, Virgilio Piccari, che ha dichiarato:

«Abbiamo lavorato per costruire una rete di rapporti internazionali solidi e validi, sia per dare ai nostri studenti l’occasione di consolidare e ampliare le proprie conoscenze, sia per inserire la città e quindi la Calabria in un contesto artistico di ampio respiro e far sì che possa essere considerata un polo di rilievo nel panorama internazionale della formazione in campo artistico.

E per questo voglio ringraziare i docenti che quotidianamente si mettono a disposizione di questo disegno forse visionario, certamente entusiasmante.

Abbiamo dalla nostra parte una posizione geografica il centro del Mediterraneo che non ha solo innegabili vantaggi logistici, ma soprattutto ha consentito a tutta la Calabria di concentrare in sé nei secoli influenze e suggestioni che formano la nostra cultura e rendono questo luogo ideale per ispirare l’arte e le sue declinazioni operative».