L’addio del sindaco Falcomatà a Paolo Vale: «Con lui scompare un pezzo della storia di Reggio»

«Con Paolo Vale scompare anche un pezzo della storia di Reggio. Se ne va un alto esempio di laboriosità, creatività, dedizione e attaccamento al lavoro».

Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime il proprio cordoglio e quello dell’amministrazione comunale per la scomparsa dello storico artigiano del rione Sbarre descritto come «una figura di grande valore umano e professionale».

«La sua attività afferma Falcomatà punto di riferimento per generazioni, è diventata, nel tempo, uno spazio di incontro e tradizione dove ogni reggino è passato per trarre un ricordo degli eventi più cari.

Con passione e talento, Paolo Vale ha contribuito a valorizzare l’identità artigiana del nostro territorio, custodendo un sapere prezioso e tramandandolo con generosità ai propri figli, eredi di una tradizione familiare dal valore inestimabile».

«Alla famiglia, ai collaboratori e ai tantissimi reggini che lo hanno conosciuto e voluto bene ha concluso il sindaco arrivi il mio abbraccio più caloroso. La Città ricorderà per sempre, con gratitudine e affetto, la figura di Paolo Vale, grande maestro orafo».