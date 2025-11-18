Reggio Calabria

L’addio del sindaco Falcomatà a Paolo Vale: «Con lui scompare un pezzo della storia di Reggio»

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
76 minuto di lettura
giuseppe falcomatà

«Con Paolo Vale scompare anche un pezzo della storia di Reggio. Se ne va un alto esempio di laboriosità, creatività, dedizione e attaccamento al lavoro».

Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime il proprio cordoglio e quello dell’amministrazione comunale per la scomparsa dello storico artigiano del rione Sbarre descritto come «una figura di grande valore umano e professionale».

«La sua attività afferma Falcomatà punto di riferimento per generazioni, è diventata, nel tempo, uno spazio di incontro e tradizione dove ogni reggino è passato per trarre un ricordo degli eventi più cari.

Con passione e talento, Paolo Vale ha contribuito a valorizzare l’identità artigiana del nostro territorio, custodendo un sapere prezioso e tramandandolo con generosità ai propri figli, eredi di una tradizione familiare dal valore inestimabile».

«Alla famiglia, ai collaboratori e ai tantissimi reggini che lo hanno conosciuto e voluto bene ha concluso il sindaco arrivi il mio abbraccio più caloroso. La Città ricorderà per sempre, con gratitudine e affetto, la figura di Paolo Vale, grande maestro orafo».

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
76 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio