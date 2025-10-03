L’AFT RC sud annuncia l’apertura della campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2025/2026

Reggio Calabria, 3 ottobre 2025 –

Al via alla la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2025/2026.

È quanto viene annunciato dall’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di Reggio Calabria sud che insieme al personale infermieristico messo a disposizione dell’ASP, supporta la campagna vaccinale al solo scopo di garantire maggiore protezione ai cittadini, specie ai soggetti piu vulnerabili.

Le somministrazioni avranno inizio dopo il 15 ottobre.

“La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento di prevenzione essenziale, non solo per la protezione individuale, ma anche per la tutela della collettività – dichiara il Referente dell’AFT RC Sud, dott. Domenico Bova, aggiungendo inoltre l’introduzione degli Open Day Vaccinali che si svolgeranno il martedì e il giovedì.

Un modo per aumentare la consapevolezza dell’essensiale ruolo svolto in ambito prevenuto dalla vaccinazione antinfluenzale, raccomandata agli over 60, a donne in gravidanza e post partum, a soggetti con patologie cardiovascolari, malattie croniche e disturbi del sistema immunitario, a bambini dai 6 mesi ai 6 anni e ad alcune categorie di lavoratori quale personale sanitario e socio sanitario, vigili del fuoco e forze armate.