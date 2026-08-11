Lago: La VI edizione del Wine Art Fest incanta le Cascate di Laghitello

Un connubio perfetto tra e enogastronomia, musica e moda ha arricchito il fascino delle Cascate di Laghitello, a Lago, in occasione dell’evento Wine Art Fest tenutosi il 9 agosto.

Chef pitagorici del team di Luigi Quintieri hanno conquistato il palato di più di tremila partecipanti, con l’intrattenimento musicale di Massimo Cardamone e il dj Michele Arnieri.

Il Wine Art Fest nasce dall’idea di trasformare un semplice calice di vino in una serata elegante, fatta di musica, arte e sapori della nostra terra ha dichiarato Enzo Scanga sindaco di Lago.

L’evento, che rientra nel programma “Agosto Piccante”, ha avuto protagonisti i migliori vini calabresi in un percorso dedicato alle produzioni vitivinicole del territorio.

Ospite d’onore il fashion designer Claudio Greco, che per l’occasione ha portato due abiti dedicati alla vendemmia. Tessuti pregiati con stampe della vendemmia e cappelli originali hanno dato un tocco di moda alla serata.

Le Cascate di Laghitello, ex discarica trasformata dall’amministrazione comunale in un luogo di attrazione ed eventi, sono state per una notte palcoscenico naturale dell’arte calabrese.