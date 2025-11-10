L’AIGA Calabria in visita a Palmi presso il MUAD allestito nella Casa della Cultura “Leonida Rapace” – VIDEO

Palmi (RC), 10 novembre 2025 – Il coordinamento regionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati della Calabria ha fatto visita alla Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi, presso la quale ha sede il MUAD, il Museo dell’Avvocatura e del Diritto. Guidati dall’avvocato Vincenzo Barca, che ha introdotto alla comprensione del significato e del contenuto all’interno del museo, circa 70 giovani avvocati hanno visitato la sala espositiva dedicata alla storia e ai valori della storia forense.

Inaugurato lo scorso maggio, il museo è oggetto di numerose visite non solo da esperti del settore quanto anche dalle scolaresche. Ciò ha portato il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Palmi, diretti dall’avvocato Barca, non solo ad esprimere soddisfazione quanto anche ad organizzare delle iniziative che facciano comprendere il ruolo dell’avvocato nella società.