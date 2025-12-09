L’alta qualità dell’olio extravergine di oliva prodotto negli uliveti di Arghillà – VIDEO
Un unguento salutare per i nostri piatti, frutto di piante di Ottobratica, Nocella Messinese e Leccino
Reggio Calabria, 9 dicembre 2025 – L’olio extravergine d’oliva è il condimento per eccellenza di ogni piatto che viene servito sulle nostre tavole. Un ingrediente indispensabile in cucina, dalla cui qualità per la maggior parte dei casi dipende quel sapore unico, favorevole al palato, che esso conferisce al cibo di cui ci nutriamo.
Tra le colline di Arghillà, a nord di Reggio Calabria, esistono piante di ulivo che, favorite dal clima mite del territorio, crescono rigogliose e da cui si ricava un unguento extra vergine, poiché alla coltura, vengono abbattute con l’ abbacchiatole e nello stesso giorno macinate in frantoio.
Tra le piante coltivate nel territorio di Arghillà troviamo l’Ottobratica, tipica della Piana di Gioia Tauro, la Nocella Messinese o Etnea e il Leccino, pianta di media taglia originaria della Toscana, ambientatasi perfettamente nelle nostre zone per via delle favorevoli condizioni climatiche.
Per ricavare un olio extravergine di qualità, distillato di proprietà organolettiche oltre che un ottimo compagno per le nostre portate di qualità è necessario che le olive, una volta fatte cadere, siano macinate entro le 24 ore.