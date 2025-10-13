L’Alto Tirreno cosentino in marcia: la “Passeggiata in Rosa” unisce Tortora e Praia per la prevenzione

di Nicoletta Toselli

​Tortora/Praia a Mare (CS) – Il nastro si srotola e il colore è uno solo: rosa. Domenica 19 ottobre, la costa Alto-Tirrenica calabrese si prepara a tingersi della tinta della speranza e della consapevolezza, in occasione dell’ottava edizione della “Passeggiata in Rosa Tortora-Praia”. Un evento che non è solo una camminata, ma una vera e propria mobilitazione comunitaria in favore della salute femminile e della lotta contro i tumori del seno.

​L’iniziativa è promossa grazie alla sinergia tra l’Associazione Sanità è vita e Komen Italia, e vede la fondamentale collaborazione delle Amministrazioni comunali di Praia a Mare e Tortora.

​Il programma coniuga l’impegno civile con l’azione concreta. La giornata si aprirà all’insegna della diagnosi precoce: dalle ore 10:00 alle 16:00 l’Ospedale di Praia a Mare ospiterà un Open Day senologico. Sarà possibile accedere a screening mammografici gratuiti, un’iniziativa che rafforza il ruolo della prevenzione sul territorio.

​Prevenzione, un atto d’amore e di comunità

​L’iniziativa è specificamente rivolta alle donne residenti nell’ASP di Cosenza, nella fascia d’età cruciale tra i 50 e i 69 anni, che non abbiano effettuato l’esame negli ultimi dodici mesi.

​L’Avvocato Alessandra Cozza, Presidente dell’Associazione Sanità è vita, sottolinea con enfasi l’importanza dell’evento: «Questa Passeggiata è la prova che la prevenzione non è solo una pratica medica, ma un impegno collettivo. Aprire le porte dell’ospedale per gli screening gratuiti e poi camminare insieme è il modo più forte per dire alle nostre donne che non sono sole. Ogni passo, ogni esame effettuato è un investimento sul futuro della nostra comunità.»

​Il messaggio è perentorio: la mammografia resta lo strumento più efficace per la diagnosi precoce. Le prenotazioni sono gestite attraverso i Medici di Medicina Generale.

​La marcia che accorcia le distanze

​Nel pomeriggio, il focus si sposta sull’unità e la solidarietà. Alle ore 16:30 prenderà il via la camminata simbolica. Il corteo in rosa si muoverà da Piazza Stella Maris a Tortora per raggiungere Viale della Libertà a Praia a Mare. Un percorso condiviso che incarna l’importanza della prevenzione.

​Sarà possibile sostenere la causa ritirando la t-shirt ufficiale della manifestazione con una donazione minima di 10 euro. Ogni contributo confluirà direttamente nelle casse di Komen Italia, supportando i progetti vitali di ricerca e sensibilizzazione.

​L’ottava “Passeggiata in Rosa” non è solo un evento sportivo, ma una potente dichiarazione di forza, speranza e consapevolezza, grazie all’impegno congiunto di associazioni e istituzioni locali.