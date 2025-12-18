L’Ambito Territoriale Sociale di Locri ammesso a finanziamento per l’intervento “Vita Indipendente”

Un’altra buona notizia per i cittadini dei 23 comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Locri.

L’ATS con Locri comune capofila è risultato beneficiario del finanziamento “Vita Indipendente – Annualità 2022”, la cui progettazione è stata valutata positivamente dalla Regione Calabria, come da DGR n.19292 del 12 dicembre 2025. Tale risultato è la sintesi dell’insieme degli interventi realizzati a favore della cittadinanza più fragile nel corso degli ultimi anni.

Il fondo è lo stesso per il quale la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito, come si ricorderà, a causa del mancato trasferimento delle risorse da parte della maggioranza dei singoli comuni che lo costituiscono (zona Sud della Locride), ha deciso nei mesi scorsi di rinunciare all’annualità 2021, ma rimediando immediatamente con la nuova annualità attivata.

Il Fondo prevede un intervento di €100.000, di cui €80mila a valere sul Fondo Non Autosufficienze 2022 e €20mila quale quota di cofinanziamento sul fondo FRPS della Regione Calabria, che in precedenza era posta a carico dei comuni.

Si ricorda che il Fondo prevede un sostegno economico e organizzativo per persone con disabilità grave, finalizzato a promuovere la loro autonomia, autodeterminazione e inclusione sociale, permettendo loro di vivere in modo indipendente, spesso attraverso l’assunzione di assistenti personali e il supporto per l’abitare, l’inclusione e la domotica, con lo scopo di favorire la vita, appunto, il più possibile indipendente (e soprattutto in casa propria) delle persone con grave disabilità.