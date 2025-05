Lamezia, Centrosinistra all’attacco: “Nessuno ha la maggioranza, il centrodestra non barerà con i numeri”

“Il centrodestra può scrivere fiumi di parole ma c’è una sola certezza: al momento nessuno ha la maggioranza in Consiglio comunale”.

È una replica netta, quella dei coordinatori e dei delegati delle liste della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidata sindaca Doris Lo Moro, alla nota diffusa dal centrodestra, accusato di voler “eludere” il nodo, tuttora irrisolto, dell’assegnazione dei seggi nel nuovo Consiglio comunale di Lamezia Terme.

“I nostri avversari – ironizzano i rappresentanti del centrosinistra – credono di avere la sfera di cristallo? Non possono sapere in anticipo come si concluderà il controllo delle schede elettorali in tutte le sedi competenti, a meno che non stiano barando come giocatori di poker”.

Il riferimento è chiaro ai 141 voti oggetto di contestazione, che potrebbero ribaltare l’attuale composizione del Consiglio: “Se verranno meno, come pensiamo – sostengono –, il centrodestra sarà costretto a una clamorosa ritirata spagnola”.

La vera partita, sottolineano ancora i delegati, si giocherà al ballottaggio dell’8 e 9 giugno: “Doris Lo Moro lo vincerà, perché è la persona giusta per risolvere i problemi più urgenti dei lametini, per liberare la città da ogni genere di paura e rassegnazione e per restituire ai cittadini dignità e fiducia”.