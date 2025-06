Lamezia Channel Awards: nella conferenza stampa celebrati sport, memoria e valori del territorio

Si è rivelata ricca di emozioni e di sorprese, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dei Lamezia Channel Awards, il nuovo premio volto a dare risalto allo sport territoriale in tutte le sue forme più autentiche, che si è svolta ieri pomeriggio, presso Lowengrube Lamezia.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del panorama sportivo lametino, giornalisti e appassionati che hanno seguito con attenzione e commozione ogni intervento, consapevoli di trovarsi di fronte a un progetto che non si limita a celebrare risultati sportivi, ma valorizza anche l’impegno, il sacrificio e la passione di uomini e donne che hanno saputo spendersi portando lustro all’intero territorio.

Non, dunque, uno sport concepito come semplice movimento, come gare e vittorie, ma veri percorsi di crescita personale e collettiva, un servizio per la comunità e un impegno che va oltre quella che è la pura e semplice pratica sportiva.

A raccontare la genesi di questo premio è stato il direttore responsabile di Lamezia Channel Pasqualino Rettura, che ha ripercorso un anno di avventura insieme all’editore Eugenio Mercuri: l’idea era creare canali interamente dedicati allo sport locale per dare visibilità a realtà spesso nascoste, restituendo dignità e rilievo a storie di sacrificio e impegno che rappresentano il meglio della città di Lamezia Terme.

Quindi la nascita di questi Awards come naturale evoluzione, dopo un attento lavoro sul campo, tra cronache, analisi e promozione quotidiana.

L’evento, che si svolgerà martedì 1 luglio alle ore 18.00 presso l’Audi Zentrum Calabria, si annuncia come un vero e proprio momento di festa e di riflessione condivisa, presentato da una madrina d’eccezione: l’assessore allo Sport uscente Luisa Vaccaro.

Grande attenzione è stata riservata ai criteri di selezione degli sportivi, allenatori, dirigenti e tecnici che saranno premiati. Sergio Servidone, presidente della giuria, fiduciario CONI territoriale Lamezia Terme e vice presidente dell’Automobile Club Catanzaro, ha menzionato i compagni d’avventura, prima di spiegare i principi guida adottati per individuare i candidati più meritevoli, con un occhio di riguardo non solo al talento agonistico ma anche ai valori etici e all’impegno per la comunità: appunto Eugenio Mercuri e Pasqualino Rettura, insieme ad Antonio Caroleo, dirigente nazionale FITP, e ai giornalisti Ferdinando Gaetano, Giuseppe Donato e Jessica Mastroianni.

La conferenza stampa ha vissuto momenti di grande intensità emotiva quando si è parlato dei premi alla memoria, pensati per mantenere vivo il ricordo di figure di spicco dello sport lametino.

Un passaggio molto sentito è stato quello dedicato al Premio Aldo Mercuri, intitolato all’amato maestro di karate scomparso lo scorso anno, che verrà assegnato all’atleta capace di incarnare al meglio grinta, carattere e determinazione. Presente alla conferenza stampa il figlio Matteo Mercuri, che ha condiviso ricordi e riflessioni su ciò che suo padre avrebbe pensato di questa iniziativa.

Parole cariche di emozione anche da parte di Sara Dente, nipote di Antonello Coclite, altro grande uomo di sport e di educazione che sarà omaggiato con un premio speciale.

Un ulteriore riconoscimento è dedicato alla memoria del maestro Riccardo Viola, con il figlio Massimo presente per testimoniare l’orgoglio della famiglia e l’importanza di un’eredità fatta di passione sportiva e impegno sociale.

Il direttore Rettura ha infine illustrato gli altri riconoscimenti che saranno consegnati durante la serata del 1° luglio:

– Premi ai protagonisti del mondo dello sport che si sono distinti nella stagione agonistica 2024/25;

– Premio alla Carriera;

Premi speciali:

-Albertina Barilaro

-Pietro Grandinetti

-Sport e inclusione

-Antonello Coclite

-Otto Ciclisti

-Riccardo Viola

-Oreste D’ Ippolito

-Una vita per lo sport

– Imprenditori per lo sport

– Premio sportivo dell’anno 2024/25: Premio Aldo Mercuri

Appuntamento, quindi, a martedì 1 luglio, presso l’Audi Zentrum Calabria, a partire dalle 18:00, per scoprire tutti i nomi di tutti coloro che hanno meritato una menzione speciale nel corso di questa prima edizione dei Lamezia Channel Awards!