Lamezia Domani augura buon lavoro a Filippo Mancuso, al presidente Occhiuto, alla giunta e al consiglio regionale

Il coordinatore di Lamezia Domani Avv. Francesco Grandinetti unitamente al direttivo, al consigliere provinciale Mimmo Gianturco, al capogruppo Francesco Caruso e all’assessore Gabriella De Sensi esprimono sentiti complimenti a Filippo Mancuso per la nomina di vicepresidente della giunta regionale della Calabria e deleghe ai Lavori pubblici, Urbanistica, Difesa del suolo e Politiche della casa.

La prestigiosa nomina consacra il grandioso percorso politico – istituzionale di un amministratore capace, serio, competente e da sempre vicino ai territori.

Lamezia Domani evidenzia come il ruolo affidato a Filippo Mancuso possa contribuire, assiomaticamente e irrefutabilmente, a rafforzare il rapporto tra il governo regionale e le realtà locali, in un momento storico in cui la Calabria ha bisogno di concretezza, visione e continuità amministrativa.

«Siamo certi affermano i rappresentanti del gruppo che Mancuso saprà interpretare questo incarico con lo spirito di servizio e la passione che da sempre lo contraddistinguono, ponendo al centro dell’azione di governo le esigenze dei cittadini e lo sviluppo della nostra regione».

A Filippo Mancuso e a tutto l’esecutivo regionale vengono formulati i più sentiti complimenti e gli auguri di buon lavoro dal gruppo dirigenziale di Lamezia Domani e dei suoi rappresentanti istituzionali con la consapevolezza che la strada intrapresa, la collaborazione istituzionale e la coesione del governo regionale porteranno risultati concreti per la comunità calabrese.