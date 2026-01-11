Lamezia, l’IC “Perri-Pitagora-Don Milani” apre le porte: al via la Open Week dal 12 al 24 gennaio

LAMEZIA TERME. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’offerta formativa, i laboratori e gli spazi didattici di uno degli istituti storici della città. L’Istituto Comprensivo “Perri – Pitagora – Don Milani” ha annunciato ufficialmente la propria “Open Week”, che si terrà dal 12 al 24 gennaio 2026.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie dei futuri alunni che si apprestano a formalizzare le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. Durante queste due settimane, i docenti e la dirigenza accoglieranno i genitori e i bambini per illustrare le peculiarità dei tre segmenti scolastici:

Scuola dell’Infanzia: dove il gioco e la prima socializzazione si fondono con i primi passi nell’apprendimento.

Scuola Primaria: con un focus sulla continuità didattica e lo sviluppo delle competenze di base.

Scuola Secondaria di Primo Grado: orientata alla crescita critica e alla preparazione verso il percorso superiore.

L’obiettivo degli incontri è fornire tutte le informazioni necessarie riguardo ai piani di studio, ai progetti extracurriculari e alle modalità operative per le nuove iscrizioni. Partecipare alle giornate di scuola aperta permetterà ai genitori di valutare con consapevolezza il percorso educativo più adatto ai propri figli, interagendo direttamente con il personale scolastico.

Nota per le famiglie: Il calendario dettagliato degli appuntamenti e i relativi orari sono consultabili attraverso il materiale informativo distribuito dall’istituto e sui canali di comunicazione ufficiali della scuola.