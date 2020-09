Lamezia Terme: Anas comunica alcune limitazioni al transito per lavori lungo la Ss18 Tirrena Inferiore

Condividi

Per consentire gli interventi di manutenzione lungo la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore”, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

Nel dettaglio, per le attività di sostituzione delle barriere di sicurezza e il rifacimento dei cordoli in calcestruzzo, nel tratto compreso dal km 375,100 al km 375,100, a partire da lunedì 7 settembre e fino al 18 dicembre 2020, sarà in vigore il divieto di sorpasso per autoveicoli, il senso unico alternato mediante impianto semaforico ed il limite massimo di velocità di 60Km/h, sia in direzione sud, che in direzione nord.

