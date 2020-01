Lamezia Terme: elezioni regionali Calabria, Siclari (FI) primo partito, felice del risultato del giovane Crinò

Condividi

Il risultato straordinario delle urne certifica che Forza Italia è il primo partito in Calabria e che il centrosinistra ha fallito insieme al M5 che non avrà consiglieri regionali in Calabria.

Ringrazio tutti i candidati che hanno lavorato da protagonisti, attraverso un grande lavoro di squadra coordinato da Jole Santelli. Tutti insieme hanno svolto un ruolo chiave per portare il nostro partito ad essere determinante per la vittoria del centrodestra.

Per quanto riguarda il mio collegio senatoriale, rivolgo i più sinceri auguri ai neo eletti Giovanni Arruzzolo e Domenico Giannetta, e un plauso sincero e di riconoscenza ai tanti amici e validissimi politici reggini come Giuseppe Raffa, Giuseppe Pedà e Candeloro Imbalzano che insieme a Giuseppe Romeo e Anna Bellantoni, alla loro prima candidatura, hanno rafforzato il consenso del partito per far vincere la nostra coalizione e la nostra candidata a Presidente Jole Santelli.

Il senatore forzista Marco Siclari, Vice Coordinatore Regionale di FI, analizza il voto del partito in Calabria e nel reggino rivolgendo gli auguri anche al giovane Giacomo Crinò che il Senatore ha voluto fortemente in lista.

La vittoria di un giovane, in provincia di Reggio Calabria, Giacomo Crinó, alla sua prima esperienza politica regionale certifica la voglia di cambiamento e di fiducia verso i giovani.

Anche il più votato della lista Jole Santelli Presidente è stato un altro valido giovane politico, Giuseppe Mattiani, che però non ha ottenuto il seggio a causa della diversa distribuzione degli stessi e al quale vanno i miei più sinceri complimenti per l’ottimo risultato conquistato.

Questo trend positivo di Forza Italia che si è manifestato con la vittoria di Jole Santelli, è da stimolo per l’unità del centrodestra e per vincere le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria e le prossime regionali Campania, Puglia e Toscana. Forza giovani, Forza Italia, Forza Jole e forza Calabria.