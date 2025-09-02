Lamezia Terme: giovane tenta il suicidio. Salvato dai carabinieri un 23enne

Lamezia Terme (Cz), 2/09/2025 – Sventato un suicidio nel Lametino. Il pronto intervento dei carabinieri della centrale di Lamezia Terme ha infatti scongiurato il tragico epilogo per la vita di un 23 enne originario del nord Italia e al momento dei fatti, in visita nella città

calabrese.

Erano le ore 3 di questa mattina quando gli agenti, in loco per effettuare un normale servizio, hanno notato il ragazzo pronto a lanciarsi nel vuoto dal Ponte di Torrente Piazza mentre varcava la soglia del parapetto.

Si sono dunque precipitati sul posto colloquiando per mezz’ora con il giovane che in loro vista avrebbe minacciato di togliersi la

vita se qualcuno si fosse avvicinato.

Nonostante le difficoltà nel far desistere il 23 enne dalla scelta di compiere il gesto estremo, i militari sono riusciti ad afferrarlo da un braccio.

Celere i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco grazie ai quali il ragazzo è stato imbracato e portato in sicurezza sulla strada dove lo attendeva il personale del 118 per trasferirlo all’ospedale di Lamezia e sottoporle ad accertamenti e cure del caso.