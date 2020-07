Lamezia Terme: il 21 luglio si terrà la presentazione ufficiale di As.N.A.L.I – Energia presso il Grand Hotel Lamezia Terme

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Benzinai Liberi Italiani, associazione di categoria dei gestori carburanti nata il primo maggio del 2020 in Calabria, ma con il chiaro obiettivo di rappresentare i gestori in tutta Italia, confluisce in As.N.A.L.I. – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori.

AsNALI, associazione giovane e dinamica nata nel 2006, ha una natura autonoma, libera e democratica per dare voce e sostenere le Piccole e Medie Imprese.

Il nucleo centrale è situato nella città di Roma, ed è costituita da sedi periferiche provinciali, regionali e territoriali. Si tratta di un’associazione senza fini di lucro che fonda la propria identità sul proselitismo e volontariato sociale; opera su tutto il territorio nazionale ed estero, dove ha facoltà di istituire sedi secondarie.

Mira a fornire ai propri associati un’assistenza e una consulenza completa nella gestione d’azienda e del personale dipendente, attraverso strumenti funzionali ed efficaci in continua evoluzione.

La mission dell’associazione è quella di dare risposte concrete ai propri associati grazie anche a professionisti convenzionati, garantendo professionalità e padronanza della materia.

Dopo attente valutazioni, il passaggio ad AsNALI è stato considerato vantaggioso per BLI, in termini di visibilità nonché di opportunità. Pertanto, viene promossa l’AsNALI Energia, nell’intento di occuparsi specificatamente del settore, incrementando la propria rappresentatività per dare maggiore voce alla categoria.

In data 21/07/2020 si terrà, alle ore 10.00, presso il Grand Hotel Lamezia un ‘assemblea per esporre quanto sopra.

Saranno presenti il Presidente Nazionale AsNALI Del Fiesco Alessandro e il Presidente Benzinai Liberi Italiani Schiavello Ferruccio.