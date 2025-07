Lamezia Terme ospita la mostra “Disegno. Amo. Credo”

Il Comune di Lamezia Terme, tramite il suo Assessorato alla Cultura, e il Sistema Bibliotecario Lametino sono lieti di annunciare l’arrivo della mostra itinerante “Disegno. Amo. Credo”.

Questa esposizione unica presenta 64 disegni di bambini ucraini che con le loro opere raccontano storie di amore e speranza per il ritorno dei propri cari dalla guerra.

La mostra sarà ospitata presso il suggestivo Chiostro di San Domenico di Lamezia Terme.

L’iniziativa, nata dal dolore ma trasformata in un messaggio di luce, è stata promossa dal gruppo “Sostegno ai prigionieri di guerra ucraini” del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia (CNUAI) e dal gruppo attivista “Bureviy”.

La coordinatrice del progetto, Anastasiia Dobrieva di Odessa, ha avuto l’idea dopo aver consegnato i disegni dei bambini al Papa, scoprendo la forza emotiva di queste opere. Ogni disegno, infatti, è la voce di un bambino che sussurra: “Ti aspetto, papà. Andrà tutto bene.”

L’obiettivo della mostra è duplice: mostrare al mondo che in questi disegni non c’è paura, ma solo luce, fede e amore, oltre che sostenere i prigionieri ucraini attraverso l’arte dei loro figli.

È un modo per far conoscere la resilienza e la forza d’animo del popolo ucraino, mostrando la guerra attraverso gli occhi pieni d’amore dei bambini. I disegni non rappresentano la guerra, ma la vittoria, e sono messaggi potenti di speranza.

Lunedì 28 luglio alle ore 18:00 presso il Chiostro di San Domenico di Lamezia Terme si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra e dell’iniziativa.

Interverranno: Mario Murone – Sindaco di Lamezia Terme, Maria Grandinetti – Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, Annalisa Spinelli – Assessore alla cultura di Lamezia Terme, Giacinto Gaetano – Direttore del Sistema Bibliotecario Lametino e Stanislav Shevchenko – Presidente dell’associazione Svitanok.

La mostra sarà aperta al pubblico da martedì 29 luglio fino a venerdì 1 agosto, con i seguenti orari:

Mattina: dalle 9:00 alle 13:00

Pomeriggio: dalle 17:00 alle 20:00

La stampa e la cittadinanza è invitata a partecipare.