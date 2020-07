Lamezia Terme: presentata oggi presso il Grand Hotel Lamezia la nuova associazione As.N.A.L.I. Energia

Condividi

Con una grandissima partecipazione di Benzinai a Lamezia Terme presso il Grand Hotel Lamezia, viene tenuta a battesimo la nuova associazione di categoria As.N.A.L.I. Energia.

Sono presenti il Presidente Nazionale di As.N.A.L.I. Alessandro Del Fiesco, un Dirigente Nazionale del Patronato e Caf Fabio Larocca e il Presidente di Benzinai Liberi Italiani Ferruccio Schiavello. A coordinare i lavori Rosario Antipasqua.

L’energia contraddistingue questa nuova associazione ma, soprattutto la passione e la dedizione per una categoria che negli ultimi anni sta fortemente soffrendo. Qualcuno potrebbe essere sorpreso della grande presenza a questa assemblea. Io non mi stupisco, il lavoro

e l’impegno pagano e danno risultati chiari e concreti.

Un mercato in continuo movimento, norme statali fuori controllo che liberalizzano in maniera selvaggia un settore strategico per tutta la Nazione, un’illegalità diffusa e senza controllo, la mancata rappresentatività, margini che ormai non coprono più i costi di gestione, hanno portato le gestioni a non farcela più ad andare avanti”. Con queste parole apre il suo intervento Il Presidente Schiavello.

As.N.A.L.I. ci è venuta subito incontro, ha avuto fiuto nel recepire il nostro progetto e questo lo si deve alla lungimiranza di Alessandro del Fiesco, giovane Presidente di As.N.A.L.I..

Vogliamo dare dignità al nostro lavoro ricordando a tutti che siamo aziende autonome, partite iva con una propria autonomia. È ora di dire basta ad accordi a ribasso, serve un giusto e congruo margine, serve che il gestore possa effettivamente essere il punto di riferimento di se stesso e del punto vendita.

Basta con prezzi calati dall’alto che vengono subiti sia dal gestore stesso che dall’automobilista/consumatore. Questo il nostro

impegno: dare voce e dignità al gestore e sostenibilità al proprio lavoro.

Il Presidente Del Fiesco ribadisce che “siamo qua per dare immediatamente voce ai benzinai, la nostra non è una avventura ma una chiara strategia programmatica che parte dalla Calabria ma vuole ricoprire tutto il territorio nazionale. Siamo ambiziosi, perché ambizioso è il progetto che contiamo di realizzare a breve.

Una categoria che ha subito forti perdite di fatturato nel periodo COVID-19 e che non è stata abbastanza sostenuta né a livello territoriale né a livello statale. Rappresenteremo questa Categoria a tutti i livelli e, per questo, stiamo già prendendo contatti sia a livello

ministeriale che con le compagnie petrolifere.

Il Dirigente Nazionale Patronato e Caf Fabio Larocca ha esposto e fatto conoscere tutti i servizi del settore che sono a completa disposizione gratuitamente di tutte le famiglie sia dei gestori che dei propri dipendenti. Chiude i lavori Rosario Antipasqua facendo un grande intervento sull’attività che intende svolgere As.N.A.L.I.

Energia e su tutti i servizi che saranno messi a disposizione dei gestori associati. As.N.A.L.I. Energia diventa la prima associazione di categoria dei benzinai in Calabria e presto saremo punto di riferimento Nazionale.

L’assemblea elegge all’unanimità Ferruccio Schiavello Presidente As.N.A.L.I. Calabria e Rosario Antipasqua Direttore As.N.A.L.I. Calabria in attesa dell’assemblea nazionale dove saranno istituite le cariche nazionali di As.N.A.L.I. Energia.