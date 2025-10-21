Lamezia Terme ricorda Pasolini: un viaggio tra parole, immagini e memoria

di Nicoletta Toselli

A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, la Calabria sceglie di celebrarne la grandezza con un incontro che ne attraversa l’universo poetico e cinematografico, restituendo la forza intatta del suo pensiero. “Pasolini e… un viaggio nel mondo di Pasolini” è il titolo dell’appuntamento in programma il 24 ottobre, alle 18:30, nel suggestivo Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme, promosso dal Sistema Bibliotecario Lametino insieme alla Calabria Film Commission, al Centro Sperimentale di Cinematografia e a numerosi partner culturali.

L’evento riunirà voci istituzionali e del mondo accademico in un dialogo dedicato alla complessità pasoliniana. Interverranno Giacinto Gaetano, direttore del Sistema Bibliotecario Lametino, Mario Murone, sindaco di Lamezia Terme, e Annalisa Spinelli, assessore alla Cultura del Comune.

Particolarmente atteso l’intervento di Carlo Fanelli, professore associato di Discipline dello Spettacolo all’Università della Calabria e membro del comitato scientifico della rassegna, che offrirà una chiave di lettura critica sull’eredità artistica e intellettuale di Pasolini, intrecciando il linguaggio del cinema con quello della poesia e del pensiero civile.

A moderare l’incontro saranno le giornaliste Maria Chiara Caruso e Carla Monaco (Rai TGR Calabria), che guideranno il pubblico in un confronto vivo e appassionato tra le molte anime dell’autore.

La serata si concluderà con la proiezione del film “Accattone” (1961), opera prima di Pasolini e punto di svolta nel cinema italiano del dopoguerra.

Un modo per ritrovare, attraverso lo sguardo dei protagonisti e l’umanità dei suoi “ultimi”, l’essenza di un autore che non ha mai smesso di raccontare le periferie dell’anima e della società.

L’iniziativa rientra nel progetto “Maggio dei Libri – Parole dei Luoghi” e conferma Lamezia Terme come crocevia di cultura e memoria, dove il pensiero di Pasolini continua a generare domande e visioni sul nostro tempo.