L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi annuncia la presentazione del libro “Ester – Il sole dentro”

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi è lieta di annunciare la presentazione del libro “Ester – Il sole dentro”, scritto dalla giovane e promettente autrice di San Giorgio Morgeto, Dottoressa Antonella Ferraro, una voce emergente nel panorama letterario locale, capace di raccontare storie intense e coinvolgenti.

Il romanzo racconta la storia di Ester, una persona che, dopo aver vissuto un periodo di trasformazione e aver scoperto una nuova identità, ritorna a casa per confrontarsi con il proprio passato, affrontando ricordi, emozioni e legami che cambieranno per sempre il suo presente.

Una storia di crescita, coraggio e ricerca della propria autenticità.

L’evento si terrà venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 18:30, presso la Mediateca Comunale di Cinquefrondi.

Sarà presente il Sindaco Michele Conia, a testimoniare l’interesse e l’impegno dell’Amministrazione verso iniziative culturali capaci di valorizzare i talenti locali e promuovere la cultura sul territorio.

La presentazione sarà moderata da Francesco Villì e Roberta Gallo, per un dialogo coinvolgente con l’autrice e con il pubblico presente.

Questa iniziativa rientra nel progetto “Viviamo Cinquefrondi”, che nel corso di questo mese ha proposto numerose attività culturali, tra cui diversi appuntamenti dedicati alla presentazione di libri, contribuendo a rendere la nostra città un luogo vivo e partecipativo, dove la cultura diventa occasione di incontro e crescita collettiva.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questo momento di condivisione e approfondimento culturale, confermando l’attenzione costante verso iniziative che promuovono la lettura, la creatività e il talento dei giovani autori del nostro territorio.