L’Amministrazione comunale di Cittanova ha dato il via libera al “Progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione della Villa Comunale “Carlo Ruggiero” e dei prolungamenti del viale principale, inclusi l’ex Biblioteca Comunale, piazza Calvario e il belvedere sul torrente Serra”.

Un programma di interventi imponente, dal fortissimo impatto visivo ed identitario, da realizzare con un finanziamento di 2 milioni e 300mila euro stanziato dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale nell’ambito dei Contratti Istituzionali di Sviluppo denominati CIS Calabria “Svelare Bellezza”.

La Giunta, guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico, ha approvato il progetto esecutivo redatto dai professionisti arch. Angelo Chiaro, arch. Maria Grazia Sergi, arch. Elisa Morano e arch. Giuseppe Pugliese. Un passaggio fondamentale per inaugurare la fase operativa del percorso.

Il finanziamento, ottenuto dalla passata amministrazione, può dunque concretizzarsi grazie anche allo slancio dato in questi mesi in particolare dall’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni.

«Abbiamo ereditato questo importante progetto ha affermato il Primo Cittadino a margine della seduta di Giunta e sin da subito il nostro indirizzo è stato quello dell’apertura, della partecipazione e dell’ascolto.

Ringrazio, in questo senso, l’Assessore Sirianni, l’Ufficio Tecnico comunale e i progettisti per il grande lavoro di squadra messo in campo nel segno della condivisione.

L’Amministrazione vuole investire nel futuro del paese aprendosi ai cittadini e al loro contributo. Adesso per un’area importantissimo del nostro paese si apre una parentesi di riqualificazione significativa.

Seguiremo con attenzione ogni passaggio, così da restituire alla Comunità e al territorio una Cittanova più bella e sicura nei tempi stabili».