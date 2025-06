L’Amministrazione comunale di Cittanova ha messo a segno un risultato importante per il potenziamento del servizio idrico pubblico locale

Nel quadro della programmazione strategica mirata al superamento strutturale del deficit idrico sul territorio cittadino, l’Ente nelle scorse settimane ha presentato proposte concrete per la manutenzione delle infrastrutture esistenti e per la rigenerazione di pozzi di adduzione attualmente fermi.

Nella mattinata odierna, il Settore 2 del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria ha comunicato al Comune di Cittanova l’ammissione a finanziamento, per un totale di 160mila euro, per la rigenerazione del pozzo “Filesi 2” con perforazione di approfondimento.

Una notizia importante che contribuisce a sostenere il percorso di studio, pianificazione e attuazione degli interventi per il rilancio complessivo del servizio idrico pubblico in una fase storica caratterizzata da sempre più radicali cambiamenti climatici e dalla scarsità di risorse.

«Stiamo operando nel solco di una programmazione di lungo periodo ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico supportanti anche dall’operatività encomiabile del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e del Dipartimento di Protezione Civile. Siamo contenti che proprio i nostri indirizzi trovino riscontro concreto in opere e cantieri così strategici.

Sulla sostenibilità del sistema idrico abbiamo deciso di investire energie e competenze importanti, consapevoli della portata prioritaria di tale servizio per la Comunità. Un plauso all’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni per il lavoro costante e proficuo portato avanti in sinergia con l’Ufficio Tecnico comunale».