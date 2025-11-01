Reggio Calabria

L’amministrazione comunale di Cittanova si impegna nel rendere la commemorazione dei defunti un valore identitario della comunità cittanovese

Cittanova (RC), 1 novembre 2025 – In occasione della giornata di Commemorazione del 2 Novembre, l’Amministrazione Comunale di Cittanova intende rinnovare il profondo legame tra la Comunità e il ricordo rispettoso dei suoi defunti quale valore fondante della stessa identità cittadina. La memoria, costruita sull’identità di generazioni che si custodiscono e si tramandano, è elemento radicato capace di dispiegarsi in un sentimento che giorno per giorno tiene insieme affetti e storie.

L’Amministrazione Comunale, nel solco di questi valori importanti, sin dal suo insediamento ha operato affinché il Cimitero potesse trovare ulteriore decoro e sicurezza. L’Assessore Daniele Sirianni, in sinergia con l’intera squadra di governo locale, ha lavorato per dare lustro ad un luogo di culto, di ricordo e di spiritualità profonda, nel segno di un sentire comune che merita ascolto e profondo rispetto.

Dalla pulizia dei viali alla cura della botanica, passando per significativi interventi manutentivi, le attività svolte sono state numerose e costanti. Un percorso che ha visto protagonisti gli operatori dell’Ente, encomiabili per l’impegno profuso e per la dedizione dimostrata. A breve, inoltre, inizieranno i lavori per la realizzazione di oltre duecento nuovi loculi affinché si possa dare risposta ad una esigenza evidenziata dai cittadini.

