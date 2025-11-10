L’Amministrazione Comunale di Frascineto, raccoglie la sfida della transizione ecologica, aderendo come socio alla Comunità Energetica Rinnovabile EP OPEN.

L’incontro, ha riscosso una grande partecipazione da parte di cittadini e aziende locali. Durante l’evento, è stato approfondito il concetto di comunità energetica, spiegandone il funzionamento e i benefici.

Ai lavori, hanno preso parte tra gli altri, il sindaco Angelo Catapano, il presidente del consiglio comunale, Andrea Zaccaro, l’assessore, Gennaro De Paola, la delegata alla cultura, Caterina Adduci e la consigliera comunale, Elena Miranda.

Ha introdotto, il vice sindaco, Angelo Prioli. Nei dettagli sono entrati, Federico Radesca, amministratore unico Esco Gas, Sergio Falese, Presidente Energy Progress, Antonella De Rosis, area tecnica Energy Progress e Chiara Caputo, amministratore delegato Energy Progress.

I rappresentanti della società, hanno illustrato la realizzazione di altre comunità energetiche, a dimostrazione dei vantaggi concreti per i partecipanti, sia in termini di sostenibilità che di risparmio economico.

“In un momento storico hanno evidenziato sia il primo cittadino, Catapano e il suo vice Prioli, in cui i costi energetici rappresentano una sfida significativa, far parte di una comunità energetica offre un’opportunità importante per ridurre le bollette e promuovere un uso più consapevole delle risorse.

Questo incontro hanno sottolineato, rappresenta un passo fondamentale per sensibilizzare la nostra comunità verso soluzioni energetiche innovative, sostenibili ed ecoambientali.

Infine, ma non per ultimo, andiamo ad incidere in maniera significativa un risparmio diretto sulla bolletta di energia elettrica delle utenze del Comune, oltre che incentivi su energia prodotta da fonti rinnovabili e accesso a tariffe speciali dedicate esclusivamente ai soci aderenti al consorzio”.