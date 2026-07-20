L’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto fa chiarezza in merito alla nota diffusa sull’ex camping Mancuso

In merito alla nota diffusa dalla Lega Salvini Premier di Isola di Capo Rizzuto, riteniamo necessario fare chiarezza.

L’area dell’ex Camping Mancuso è un’area di sosta temporanea inserita in un progetto più ampio di gestione della mobilità estiva e di accoglienza turistica.

L’Amministrazione ha previsto nella frazione due aree complementari una vicino al mare e una nei pressi del Santuario, così da servire entrambi i versanti e distribuire meglio i flussi veicolari. A

queste si aggiunge il servizio navetta gratuito che, per il terzo anno consecutivo, collegherà le aree di sosta con il lungomare e la zona centrale.

Dalla e dalle altre forze politiche ci saremmo la stessa attenzione verso la comunità quando l’amministrazione spossessava gli abusivi o ripuliva quella che era diventata una discarica abusiva (oggi criticato parcheggio).

Capiamo che esporsi dalla parte dell’amministrazione quando una scelta è impopolare costi paura, fatica, e che sia decisamente più facile criticare a posteriori piuttosto che sostenere il ripristino dell’ordine e della legalità.

Quando si è trattato di intervenire insieme ai Carabinieri su terreni occupati illegalmente, restituendo quei luoghi alla collettività per trasformarli in parcheggi comunali, il coraggio di metterci la faccia è arrivato solo da chi governa con responsabilità.

Il silenzio o il dissenso strumentale delle opposizioni di fronte a un atto di giustizia per il territorio dimostrano solo la preferenza per la convenienza politica rispetto al bene comune.

Questa non è improvvisazione, ma una visione che punta alla valorizzazione di Capo Rizzuto. Siamo sempre pronti ad ascoltare proposte alternative, purché concrete, definire questa scelta una “confessione di fallimento” significa trasformare una questione amministrativa in un attacco politico privo di soluzioni reali.

Lo stesso vale per l’aeroporto Sant’Anna. L’Amministrazione è stata tra le poche istituzioni a far sentire la propria voce sulla cancellazione dei voli.

È troppo semplice attribuire alla Regione il merito del volo su Roma e al Comune la colpa della cancellazione degli altri collegamenti. L’incontro richiesto non si è ancora svolto anche per il cambio ai vertici di SACAL, successivo alla nomina di Franchini ad assessore a Reggio Calabria.

È inoltre singolare che la Lega parli di trasporti calabresi mentre esprime il ministro competente a livello nazionale, senza che lo scalo Sant’Anna abbia ricevuto l’attenzione necessaria. Il Comune sta facendo quanto rientra nelle proprie possibilità, pur con competenze limitate.

Chi governa a livelli superiori dovrebbe assumersi non solo i meriti, ma anche i demeriti delle scelte politiche che hanno finito per favorire altri scali a discapito del nostro territorio. D’altronde è una prarica ormai consolidata quella della nostro opposizione di attribuirsi meriti su interventi che non le appartengono, troppo facile cosi.

Noi continueremo a lavorare con serietà, accettando critiche e proposte e sempre nell’interesse di Isola Capo Rizzuto.