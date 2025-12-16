L’Amministrazione Comunale di Scalea, attraverso MIA Servizi, lancia l’app Junker per una raccolta rifiuti più efficiente

Scalea, 16 dicembre 2025 – Un passo avanti verso una città più pulita e sostenibile: ieri, presso la Biblioteca di Piazza de Palma, è stata presentata l’innovativa app di MIA Servizi, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti cittadino, promossa direttamente dall’amministrazione comunale.

L’app, come da comunicato stampa dell’amministrazione, pensata per semplificare la vita dei cittadini, offre informazioni chiare sui giorni e gli orari della raccolta differenziata, notifiche sui cambi di calendario e consigli pratici per migliorare la gestione dei rifiuti domestici. L’obiettivo è duplice: rendere più semplice e comoda la raccolta dei rifiuti e, al tempo stesso, rafforzare la sensibilità della comunità verso la corretta differenziazione dei materiali.

L’iniziativa nasce da una forte volontà dell’amministrazione comunale. Il sindaco e il consigliere con delega all’Ambiente Francesco Silvestri hanno voluto promuovere un confronto costruttivo con MIA Servizi per individuare soluzioni concrete e migliorare il servizio. «Siamo decisi a cambiare questa situazione», ha sottolineato il sindaco. «Lavoriamo in sinergia con l’azienda e la cittadinanza per rendere Scalea più pulita e più sostenibile».

Per facilitare l’uso dell’app, personale formato sarà a disposizione dei cittadini per andare porta a porta, distribuire materiale informativo e spiegare il funzionamento dello strumento digitale.

MIA Servizi conferma così il proprio impegno per un servizio efficiente e trasparente, invitando tutti i cittadini a scaricare l’app, disponibile su tutte le piattaforme principali, per contribuire attivamente a una città più pulita e sostenibile.

La raccolta differenziata non è soltanto un dovere civico, ma un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente e la qualità della vita di tutta la comunità. Con l’innovazione tecnologica al servizio della cittadinanza e la determinazione dell’amministrazione comunale, Scalea fa un passo deciso verso un futuro più verde.