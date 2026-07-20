L’Amministrazione comunale e il sindaco di Oppido Mamertina, si congratulano con il vicesindaco Fiorentino Riganó per la sua elezione a Consigliere metropolitano

Con immensa stima e orgoglio, il Sindaco Giuseppe Morizzi e l’Amministrazione comunale esprimono le più vive congratulazioni al vicesindaco Fiorentino Riganò, eletto Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, risultando terzo tra gli eletti nella lista “Patto dei Territori”.

Un risultato prestigioso che premia anni di impegno costante, dedizione, spirito di servizio e profondo amore per il territorio.

Fiorentino, negli anni, ha affrontato questo percorso con serietà, sacrificio e determinazione, qualità che hanno sempre contraddistinto la sua azione amministrativa e che oggi trovano un importante e meritato riconoscimento.

Questa elezione rappresenta non solo un motivo di soddisfazione personale, ma anche una bella vittoria per l’intera comunità, che vede valorizzato il lavoro svolto con passione, competenza e caparbietà.

È la dimostrazione concreta che l’impegno quotidiano, affrontato con responsabilità e perseveranza, viene riconosciuto e premiato. Siamo certi che lo stesso spirito di servizio continuerà ad accompagnarlo anche nel nuovo e prestigioso incarico.

A Fiorentino Riganò, neo Consigliere Metropolitano, giungano gli auguri di buon lavoro e la vicinanza dell’intera Amministrazione comunale e della comunità oppidese, nella certezza che saprà rappresentare il territorio con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione che hanno sempre contraddistinto il suo operato.

Il Sindaco Giuseppe Morizzi e l’Amministrazione comunale rivolgono, inoltre, i migliori auguri di buon lavoro al Sindaco Metropolitano e all’intero Consiglio Metropolitano, con l’auspicio di una proficua collaborazione istituzionale nell’interesse del territorio e delle comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Ad maiora, Consigliere!