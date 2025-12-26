L’amministrazione comunale reggina convoca il consiglio comunale in sessione urgente per il 27 dicembre

Convocato il Consiglio Comunale in sessione urgente per il giorno 27 dicembre 2025 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

adempimenti previsti dal comma 5 dell’art. 69 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 coordinato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 89 del 17 novembre 2025 e n. 116 del 13 dicembre 2025;

modifica dello Statuto Comunale ed istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo;

approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari e modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni approvato con deliberazione C.C. n. 8/2018;

modifiche al regolamento sull’organizzazione dei controlli sulle società in house providing e partecipate dal Comune di Reggio Calabria;

approvazione del regolamento delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza europea e per la gestione dell’albo fornitori;

approvazione del regolamento di polizia mortuaria;

recepimento del regolamento per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato dalla ATERP Calabria;

ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2024 e relazione sullo stato di attuazione ex art. 20 commi 1 e 4 del D.Lgs. 190/2016 n. 175 con appendice alla relazione tecnica di cui all’art. 30 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 201/2022, approvazione;

ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 6 novembre 2025 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 28 novembre 2025 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 – CTEL Ditta Scamar S.r.l.;

riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 in favore della società Aiam S.p.A.;

r iconoscimento debiti fuori bilancio derivanti dal settore tributi canone servizio idrico integrato annualità pregresse;

riconoscimento debiti fuori bilancio per contenzioso tributario mese di giugno, ottobre 2025;

riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs. 267/2000 – sentenza n. 485/2025 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria R.G. n. 1524/2014 causa Giovannini Milana c/Comune di Reggio Calabria;

riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs. 267/2000 – sentenza n. 748/2025 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria R.G. n. 531/2019 – causa Armanino Attina c/Comune di Reggio Calabria;

riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs. 267/2000 relativo alla sentenza n. 455/2025 emessa dal TAR Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria R.G. n. 231/2025 di cui al contenzioso tra Ecoterminal S.r.l. e Comune di Reggio Calabria ed altri, nonché riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs. 267/2000 relativo alla sentenza n. 455/2025 emessa dal TAR Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria R.G. n. 231/2025 di cui al contenzioso tra Ecoterminal S.r.l. e Comune di Reggio Calabria ed altri;

proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) T.U.E.L. nascente da decreto di liquidazione del 13 ottobre 2025 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – prima sezione civile – volontaria giurisdizione nell’ambito del procedimento arbitrale n. 2086/2024 R.G.V.G. intervento tra Comune di Reggio Calabria e Omissis;

riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nei mesi di ottobre e novembre 2025;

riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nel mese di novembre 2025.