L’Ancadic denuncia i lavori di potatura eseguiti a Motta San Giovanni

A seguito di specifica richiesta d’intervento dell’ANCADIC, lo scorso 21 maggio l’Amministrazione comunale di Motta SG è intervenuta per mettere in sicurezza due alberi situati lato mare della Ss 106 al km. 18+I, che minacciano pericolo per la pubblica e privata incolumità.

E’ stato eseguito soltanto un parziale intervento sull’albero situato accanto all’accesso all’area privata, posta al civico 78 che non ha eliminato il pericolo, giacché non sono stati rimossi i grossi rami che propendono su detta area.

Il fusto ad una altezza di circa 2 metri dalla strada si presenta vistosamente inclinato sulla proprietà privata e a ridosso della linea aerea telefonica sulla quale tra due cavi penzola sulla proprietà privata un tronchetto.

Sebbene richiesto dall’ANCADIC non è stata ridotta altezza dell’albero e liberare la linea aerea telefonica dai rami dello stesso. Non è stato eseguito nessun intervento sul secondo albero che reca pericolo alla circolazione veicolare le cui radici hanno potuto raggiungere le fondamenta delle abitazioni.

Si pone in evidenza che su segnalazione di questa associazione pochi mesi addietro si è intervenuti su due grossi e maestosi alberi, situati rispettivamente all’inizio del Corso Italia, uscita rotatoria per Lazzaro Centro, e sulla via Ulisse i cui interventi hanno eliminato il pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità pubblica e privata, pertanto colpisce che nel caso in trattazione non sia stato eseguito lo stesso tipo di intervento ed è stato lasciato, a dir poco irresponsabilmente, il pericolo in capo alla pubblica e privata incolumità.

Si chiede di accertare chi ha impartito le direttive da eseguire per la sistemazione dell’albero e i motivi per i quali non si è intervenuti sul secondo albero.

Posto che il taglio di piante è un’attività specializzata eseguita da personale preparato ed esperto, ovviamente si parla di taglio di pianta d’alto fusto e di conseguenza pericolosa, pertanto è necessario verificare se la ditta incaricata per tale intervento fosse in possesso delle prescritte autorizzazioni anche per il taglio degli alberi .

Si chiede al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale di voler eseguire un sopralluogo e dare precise direttive sugli interventi da eseguire per rimuove la situazione di potenziale pericolo minacciata dai due alberi, accertandosi che l’intervento sia eseguito alla regola dell’arte.

In conclusione si riscontra che tra le articolazioni dell’architettura organizzativa del Comune di Motta SG vi è l’Ufficio Tecnico e il Settore V Ambiente e Lavori Pubblici, a capo ai quali vi sono delle figure tecniche che coordina gli interventi di manutenzione e verifica la corretta fruizione del verde in collaborazione con il personale della polizia municipale, e colpisce che la polizia municipale non riscontra queste esistenti situazioni di pericolo ma ancor più grave che non si accorge che l’intervento non ha rimosso la grave situazione di pericolo dettagliatamente da noi segnalata.

Gli interventi della polizia municipale sono documentati con dettagliato rapporto di servizio? Cosa avranno scritto?