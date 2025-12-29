L’anno della confraternità Misericordia di Trebisacce si chiude tra mille novità

Il 2025 si chiude per la Confraternita Misericordia di Trebisacce tra mille novità e molteplici conferme.

In primo luogo, in questi giorni è stato ufficializzato il rinnovo delle cariche sociali che vede riconfermato nel ruolo di Governatore della Misericordia Vincenzo Liguori, colonna portante dell’associazione che da 26 anni è punto di riferimento dell’Alto Ionio Cosentino in ambito sanitario e solidale.

Il direttivo è composto inoltre da Valentino Pace (ViceGovernatore), Antonio De Santis (Segretario) e dai consiglieri Rosaria Bianchi, Geltrude Tarsitano, Rachele Genise, Carmela Falcone. Sono stati inoltre riconfermati Don Pasquale Zipparri quale Correttore spirituale, Vincenzo Ippolito in veste di Direttore sanitario e Luciano Lo Prete quale Organo di controllo monocratico.

Una squadra affiatata capace di coordinare i tanti soci e volontari negli innumerevoli progetti che la consolidata realtà del terzo settore ha in cantiere.

Forte del proprio dinamismo, l’anno sociale della Misericordia registra un’altra importante novità, legata al tipo e alla sempre alta qualità di servizi destinati ai più deboli e bisognosi, da metter in campo.

Il parco automezzi della Confraternita Misericordia cresce di tre unità: un monovolume con funzioni d’auto medica, un mezzo ad uso specifico per il trasposto di persone con disabilità motorie, e un’ulteriore auto medica di categoria crossover.

Il rinnovo del parco macchine, con la dismissione di due veicoli, ha la finalità di poter garantire sempre la massima sicurezza ed efficienza a tutti coloro che affidano i propri cari o la propria saluta alla blasonata realtà con sede a Trebisacce.

Ultima novità messa in campo dalla Confraternita Misericordia di Trebisacce consta di una raccolta fondi da impiegare per un rinnovo dell’attuale sede dell’associazione di volontariato, al fine di creare in presupposti per offrire ancora maggiori servizi ai cittadini che versano in stato di bisogno o indigenza.

Per sensibilizzare a questa causa la popolazione dell’Alto Ionio Cosentino è stato realizzato uno splendido calendario, forte delle opere e dell’illustrazioni dedicate a Trebisacce (e non solo), del Maestro Mario Brigante, artista dalla cifra stilistica imponente, coinvolgente ed entusiasmante.

Ogni calendario, vero e proprio gioiello di cura cartotecnica, è firmato e numerato, per un totale di sole 200 copie.

Un oggetto che sublima il concetto di arte, bellezza evocativa, sense of wonder e passione per un territorio capace di ispirare e innalzare gli animi evocando sensazioni e ricordi.

Il calendario 2026 realizzato dalla Confraternita Misericordia di Trebisacce, disponibile presso la sede dell’Associazione, rappresenta una tradizione che si rinnova e nel farlo sostiene una delle più longeve e fattive realtà del territorio, da sempre al servizio degli ultimi e dei più bisognosi.

Il 2025 per la Confraternita Misericordia di Trebisacce si chiude all’insegna dell’impegno e della voglia di essere, come è da sempre, punto di riferimento in ambito sociale e sanitario per il vasto territorio dell’Alto Ionio cosentino, certi che il 2026 sarà un anno ricco di grandi novità, sempre volte a tendere una mano forte a chi è più debole.