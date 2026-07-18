L’Arcomagno tra le spiagge più belle d’Italia: è ottavo nella classifica di Holidu

di Nicoletta Toselli

L’Arcomagno di San Nicola Arcella si conferma tra i luoghi simbolo del turismo balneare italiano, conquistando l’ottavo posto nella classifica delle trenta spiagge più belle d’Italia elaborata da Holidu sulla base delle recensioni pubblicate dai visitatori su Google Maps.

Un risultato di assoluto rilievo che inserisce la celebre insenatura dell’Alto Tirreno cosentino accanto ad alcune delle destinazioni più rinomate del Paese, come la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, Cala Mariolu, Tuerredda e altre perle della Sardegna, mete che da anni rappresentano l’eccellenza del turismo italiano.

La Calabria figura nella graduatoria con due sole località: l’Arcomagno, ottavo in classifica, e la Spiaggia della Rotonda di Tropea, che si colloca al ventesimo posto. Un dato che conferma il valore naturalistico e turistico della costa calabrese e la crescente attenzione che i visitatori le riservano.

Particolarmente significativo è il criterio utilizzato per stilare la classifica. A decretare il successo dell’Arcomagno sono stati infatti i giudizi espressi direttamente dai turisti attraverso Google Maps, uno strumento che oggi rappresenta uno dei principali indicatori della qualità dell’esperienza vissuta da chi visita una destinazione.

Le recensioni più recenti evidenziano non soltanto la straordinaria bellezza dello scenario naturale, ma anche l’apprezzamento per la pulizia dell’area, l’organizzazione degli accessi e il sistema di tutela adottato per preservare un sito tanto suggestivo quanto delicato. Aspetti che dimostrano come la valorizzazione del patrimonio ambientale possa procedere di pari passo con la sua conservazione.

In un’epoca in cui il turismo è sempre più orientato verso sostenibilità, rispetto dell’ambiente e fruizione responsabile dei luoghi, il riconoscimento ottenuto dall’Arcomagno assume un significato che va oltre la semplice classifica. È il segnale che il modello di gestione adottato negli ultimi anni viene percepito positivamente da chi visita questo straordinario angolo di Calabria.

L’ottavo posto conquistato dall’Arcomagno rappresenta così un motivo di orgoglio per San Nicola Arcella e per l’intero Alto Tirreno cosentino, ma anche uno stimolo a proseguire lungo il percorso di tutela e valorizzazione di uno dei patrimoni naturalistici più preziosi della costa calabrese.