L’area ludico-ricreativa e sportiva di Parco Falcone Borsellino di Melicucco si arricchisce di una nuova e vivace iniziativa: i Giochi di Strada.

L’area ludico-ricreativa e sportiva di Parco Falcone Borsellino si arricchisce di una nuova e vivace iniziativa: i Giochi di Strada.

Il Presidente del Consiglio Mariacatena Mangiaruga e i Volontari del Servizio Civile hanno sposato e concretizzato con entusiasmo questo progetto, convinti che rappresenti un’importante opportunità per riscoprire il valore del gioco all’aria aperta come momento di socialità, inclusione e partecipazione attiva.

Nel Piazzale Don Pietro Franco è stato realizzato dai Volontari del Servizio Civile un coloratissimo percorso composto da diverse tipologie di giochi tradizionali, che unisce divertimento e formazione. L’iniziativa ha un duplice obiettivo, valorizzare il gioco come strumento educativo e recuperare la memoria dei giochi del passato, offrendo così un’esperienza coinvolgente per le nuove generazioni.

I Giochi di Strada, infatti, non solo abbelliscono l’area con colori vivaci e forme giocose, ma costituiscono anche un’occasione per i più piccoli di riscoprire attività ludiche ormai dimenticate.

Un gesto concreto a favore della comunità, in particolare dei bambini, e un invito a vivere gli spazi pubblici come luoghi di incontro, crescita e condivisione per tutti.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Mariacatena Mangiaruga e ai Volontari del Servizio Civile per il loro prezioso contributo, l’impegno e la creatività dimostrati nella realizzazione dell’iniziativa, nonché a tutti coloro che hanno collaborato alla sua riuscita.

Un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e amore per la comunità.