“Largo John Lennon”, nel cuore di Reggio uno spazio urbano nel ricordo dell’impegno civile del leader dei Beatles

Nel cuore della città, alle spalle del Viale Calabria, uno spazio urbano da ieri porta il nome di “Largo John Lennon”. Un’intitolazione che va ben oltre il semplice omaggio a un’icona della musica. Un segno concreto della volontà di ricordarlo attraverso il suo impegno civile e il sogno di un mondo migliore.

Con il supporto dell’Official Beatles fan club Pepperland di Roma, diretto da Luigi Luppola e rappresentato in Calabria dall’artista Bruno Panuzzo, la proposta è stata formalizzata negli anni passati da Gerardo Pontecorvo e Domenico Siclari, docente dell’Università Dante Alighieri prematuramente scomparso. Già Palermo, Ravenna, Bollate, Tolentino, Bibbiena, San Gabriele, Cadelbosco di Sopra e Campogalliano hanno dedicato una Piazza o un Largo al musicista, divenendo meta di fan e curiosi.

Presenti il presidente della Commissione toponomastica Domenico Cappellano e l’assessore comunale all’Istruzione Anna Briante, la cerimonia di scopertura della targa ha visto la presenza di numerosi associati del Club, che ha finanziato la realizzazione della targa marmorea, del presidente Luppola venuto appositamente da Roma e dei familiari del professore Siclari. Largo Lennon, adiacente alla scuola media “Larizza” e al “PalaBenvenuti”, come evidenziato negli interventi dei presenti, ricorderà non solo un leggendario musicista, ma un attivista per la pace, una voce libera e anticonformista che ha saputo unire musica e impegno sociale. Alcuni dei suoi più famosi brani sono stati eseguiti da Bruno Panuzzo, che ha voluto rimarcare i valori che hanno ispirato i testi e le musiche di Lennon e dei Beatles.

«L’intitolazione rappresenta dunque un gesto di memoria e speranza, un invito alla riflessione in un tempo segnato da conflitti» ha evidenziato Briante a margine della cerimonia.