L’ARSAC valorizza il Cedro di Calabria: presentato lo studio del dott. Gianbattista Sollazzo

Santa Maria del Cedro, 29 ottobre 2025 – L’ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) continua il suo impegno nella promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi e dedica un nuovo approfondimento al Cedro di Calabria, frutto simbolo dell’Alto Tirreno cosentino e marcatore identitario della regione.

È stata infatti presentata la prima parte del dossier-documentario “Melon, Citrus, Cedro? Storia, filologia e simbolismo della Citrus medica”, firmato dal dott. Gianbattista Sollazzo, studioso del cedro nelle fonti storiche. L’opera, di taglio scientifico e divulgativo, ricostruisce le origini, il percorso storico e il valore simbolico di un frutto che attraversa culture, religioni e tradizioni millenarie.

Il progetto nasce nell’ambito delle Azioni informative e dimostrative sul territorio regionale, finanziato dal FEASR – Misura 1, Intervento 1.2.1 del PSR Calabria 2014/2022, con il sostegno dell’on. Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, e della dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, direttore generale dell’ARSAC.

Tra i ringraziamenti dell’autore, come da comunicato stampa Arsac, figurano il prof. Giuseppe Squillace, ordinario di Storia Greca all’Università della Calabria, che ha supervisionato scientificamente la ricerca da cui il lavoro prende avvio; il giornalista e conduttore televisivo Paolo Di Giannantonio, autore della prefazione; il rabbino Moshe Lazar e suo figlio Menachem, che hanno concesso le immagini della raccolta degli etrogim per Sukkot, contribuendo alla verifica dei contenuti dedicati al significato simbolico del cedro–etrog nella cultura ebraica.

Un contributo visivo prezioso arriva inoltre dal fotografo Eugenio Magurno e dalla dott.ssa Mery Casella (MC Social Marketing), che hanno messo a disposizione il materiale fotografico a supporto del dossier.

La pubblicazione integrale dell’opera, con ulteriori approfondimenti storici, linguistici e simbolici, sarà edita da Calabria Città Edizioni – Rubbettino Editore, mentre la prima parte è già consultabile sul sito istituzionale dell’ARSAC al seguente link: https://tinyurl.com/2kj2634a.