L’arte del pairing dello Chef Francesca Mannis protagonista al Salone deGusto di Catanzaro

Catanzaro, 18 novembre 2025 – Brilla di sapori il Salone deGusto al Centro Fieristico “Giovanni Colosimo” di Catanzaro Lido, l’evento dedicato all’agroalimentare che richiama professionisti del settore HORECA e appassionati del buon cibo.

Tra i protagonisti, Francesca Mannis, Chef del Riva Restaurant, che nelle giornate del 16 e 17 novembre ha guidato i partecipanti in un’esperienza artistico-culinaria tra il mondo del food e quello del beverage, attraverso il pairing in un perfetto connubio tra food e drink. Due mondi che si incontrano e si completano, in un’unica poesia di sapori che racconta storie, abbinamenti e sensazioni che parlano ai sensi.

Nei due appuntamenti tenutisi presso lo stand di Calabria Straordinaria, dove è stata protagonista, Francesca ha presentato in anteprima il suo nuovo menù dedicato alle stagioni fredde. Ogni piatto racconta una sfumatura diversa, tingendosi di colori caldi, sapori intensi e profumi avvolgenti: la stessa atmosfera che caratterizza la sua cucina al Riva Restaurant.

Una proposta articolata, con grande attenzione agli ingredienti di stagione e, soprattutto, alla loro freschezza e disponibilità. Le portate cambiano periodicamente, per assecondare i tempi legati alla disponibilità degli ingredienti, seguendo il loro ciclo di vita e garantendo sempre prodotti di prima qualità, per offrire un’esperienza gastronomica autentica e sempre sorprendente.

“Sono molto felice di aver preso parte a un evento così importante per la nostra regione come il Salone deGusto. È stata un’occasione preziosa per condividere il dietro le quinte del mio lavoro e della mia squadra, oltre che per valorizzare il pairing, un’arte che esalta sapori e sentori e arricchisce l’esperienza di benessere dei nostri ospiti. Il nuovo menù del Riva Restaurant, studiato insieme ai miei compagni di viaggio, esalta gli ingredienti nel loro ciclo di vita, seguendo il cambiamento delle loro sfumature di gusto e celebrandolo in ogni piatto” – dichiara lo chef Francesca Mannis