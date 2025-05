L’arte orafa calabrese all’Expo di Osaka tra le eccellenze del made in Italy

OSAKA, GIAPPONE – Una lunghissima fila all’Expo 2025 in corso a Osaka, sull’isola artificiale di Yumeshima, per ammirare le eccellenze del made in Italy. Nel Padiglione Italia, sette giorni dedicati alla cultura e alla bellezza della Calabria. I visitatori hanno avuto la possibilità di apprezzare le eccellenze imprenditoriali della regione e alcune meravigliose installazioni dei paesaggi più suggestivi .

GB Spadafora è stato testimonial della tradizione orafa calabrese. “I giapponesi, che per cultura e tradizione sono abituati a una manualità lenta e attenta, hanno avuto modo di apprezzare il mondo GB Spadafora, ispirato a valori di intellettualità artigianale, in cui l’estetica si unisce alla tecnica per creare preziosi unici”, ha commentato Monica Spadafora , ambasciatrice del brand nel mondo.

La Calabria ha offerto ai visitatori l’ingresso in un vero e proprio multiverso, fatto di biodiversità, cultura, saper fare e innovazione. Si sono alternati racconti di bellezza, tradizioni, scienza e tecnologia, che la rendono unica. Con le altre regioni e territori italiani, è protagonista di un racconto corale, in un perfetto equilibrio tra tradizione e futuro. Una iniziativa promossa dalla Regione con il marchio Calabria Straordinaria.