L’arte orafa di Michele e Antonio Affidato incanta Palazzo Valentini a Roma

Si è svolto presso il prestigioso Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma, l’evento “Arte orafa e scultura – Storie di Calabria”, che ha visto la partecipazione di Michele e Antonio Affidato, maestri orafi di fama internazionale.

L’evento, organizzato dall’Accademia Calabra in collaborazione con i Rotary Club di Roma Colosseo, Roma Innovazione, Nicotera Medma, Polistena e Gioia Tauro, ha rappresentato un momento di valorizzazione della cultura e dell’arte calabrese.

La manifestazione è stata aperta dai saluti istituzionali di Francesco Fusco (Presidente Rotary Club Roma Innovazione), Francesco Pierconti (Presidente Rotary Club Roma Colosseo), Giuseppe Gatto (Polistena), Vincenzo Barca (Gioia Tauro) e dai rappresentanti delle istituzioni, tra cui Massimo Ferrarini per Città Metropolitana di Roma Capitale e Federico Rocca per Roma Capitale.

La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista Rai Parlamento Karen Sarlo, con un’introduzione di Domenico Naccari, Vicepresidente dell’Accademia Calabra.

Tra gli ospiti anche l’attore calabrese Gigi Miseferi che ha impreziosito l’evento con la sua partecipazione. Michele e Antonio Affidato, conosciuti per il loro impegno artistico sia nel panorama culturale che istituzionale, orafi del Vaticano, hanno raccontato la loro storia e presentato gioielli unici, frutto di un’ispirazione legata ai valori e alla tradizione della loro terra d’origine: la Calabria.

La serata si è conclusa con l’intervento di Giacomo Francesco Saccomanno, Presidente dell’Accademia Calabra, che ha consegnato i riconoscimenti 2025 a figure illustri per il loro contributo alla valorizzazione della Calabria.

Tra i premiati, oltre a Michele e Antonio Affidato, spiccano Enrico Maria Pujia (Direzione Generale Ministero delle Infrastrutture), Dario Lo Bosco (Presidente RFI) e Mons. Antonio Staglianò (Presidente della Pontificia Accademia di Teologia di Roma).

Questo traguardo è solo l’ultimo di una lunga serie. Negli ultimi mesi, infatti, Michele Affidato ha ricevuto numerosi riconoscimenti da istituzioni e associazioni per la sua capacità di celebrare, attraverso le sue creazioni, non solo l’arte orafa, ma l’intera Calabria.

Le sue opere, infatti, sono apprezzate non solo per la raffinatezza tecnica, ma anche per il profondo legame con la cultura e l’identità della sua regione.

Recentemente anche la trasmissione televisiva di TV Sat 2000 “Di Buon Mattino” ha dato ampio spazio all’arte orafa di Michele Affidato, presentandolo come l’orafo dei Papi.

Nel corso della trasmissione è stato intervistato insieme al figlio Antonio, dove hanno raccontato la loro storia personale e professionale, condividendo con il pubblico il percorso che li ha portati a diventare due punti di riferimento nell’arte orafa nazionale ed internazionale.