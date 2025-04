L’artista Giuseppe Ninno Mandrake incontra i fan al Cine Teatro Odeon

Torna in riva allo Stretto Giuseppe Ninno, in arte Mandrake. Dopo il successo nei teatri e sui social, debutta al cinema con la sua prima pellicola l’artista pugliese pronto a riabbracciare i suoi fan reggini e non solo, durante la presentazione in esclusiva del film d’animazione “Famiglia Imbarazzo – La Maledizione dello Zoccolo” al CineTeatro Odeon. Un evento speciale in programma lunedì 28 aprile e promosso proprio dal team Cuoco che dirige il noto cineteatro.

In occasione della proiezione delle ore 18:30, sarà presente in sala l’artista Giuseppe “Mandrake” Ninno, autore e voce del film, che incontrerà il pubblico e, soprattutto, i suoi amati follower. Il film è un mix di umorismo, emozioni e situazioni surreali che riflettono la vita quotidiana. Punti forza sui quali l’attore noto per la sua comicità dissacrante e per i suoi contenuti virali sui social, saluterà gli spettatori e commenterà con il suo stile unico alcune scene del film, regalando agli ospiti una serata ancora più divertente.

Il film è stato realizzato da una squadra di talentuosi animatori, sceneggiatori e artisti dando vita ad un progetto guidato dallo stesso Giuseppe Ninno, che ha dedicato un anno di duro lavoro a questa incredibile pellicola. Un’occasione imperdibile per le famiglie, i ragazzi e per tutti gli affezionati alla “Famiglia Imbarazzi” sui social che potranno vivere il film in compagnia del protagonista. E’ ancora possibile acquistare i biglietti presso il CineTeatro Odeon o sulla piattaforma online.

Date e orari proiezioni:

28 – 29 – 30 Aprile 2025

Ore 18:30 e 20:30

(Mandrake sarà ospite solo alla proiezione delle 18:30 del 28 aprile)