L’artista italiano Domenico Mendicino espone in Canada con il progetto fotografico inedito Samara 2

Greater Sudbury (Canada) – L’artista visivo italiano Domenico Mendicino sarà tra i protagonisti di una prestigiosa collettiva internazionale organizzata dal collettivo Alt Art Act1, in programma presso il Sudbury Theatre Centre a Greater Sudbury nei giorni 1, 2 e 3 novembre 2025.

L’esposizione riunirà artisti provenienti da tutto il mondo, offrendo un panorama ricco e variegato delle più recenti tendenze dell’arte contemporanea. All’interno di questo contesto di dialogo e contaminazione creativa, Mendicino presenterà il suo progetto fotografico inedito “Samara 2”, un lavoro che approfondisce la sua ricerca personale sull’immagine, la memoria e la percezione.

«Samara 2 rappresenta per me un percorso di introspezione e di sguardo oltre il visibile — un dialogo tra realtà e astrazione, luce e tempo», ha dichiarato l’artista.

Domenico Mendicino, originario di Lamezia Terme, oltre alla sua attività artistica, è membro fondatore del collettivo Effe Collective e docente di Grafica e Comunicazione presso l’IIS “Ettore Majorana” di Girifalco (CZ). La sua produzione si distingue per un approccio interdisciplinare che unisce ricerca visiva, sperimentazione fotografica e riflessione sui linguaggi contemporanei.

Con questa partecipazione, l’artista consolida la sua presenza sulla scena internazionale, portando in Canada la sensibilità e l’innovazione che contraddistinguono la nuova generazione di artisti visivi italiani.

L’evento, promosso da Alt Art Act1 e ospitato in uno dei centri culturali più attivi dell’Ontario, si preannuncia come un’importante occasione di incontro tra culture e linguaggi artistici diversi, confermando il ruolo centrale dell’arte come strumento di connessione globale.

