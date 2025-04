L’Arvalia Lamezia chiude la regular season al terzo posto, gli Esordienti pronti per le semifinali

Quella di domenica scorsa è stata un’altra grande giornata all’insegna dello sport e del divertimento per gli atleti di pallanuoto della categoria Esordienti dell’Arvalia Lamezia, protagonisti a Taranto di una doppia ed entusiasmante sfida.

I lametini si sono imposti con determinazione nel match contro il Mediterraneo Sport, conquistando una meritata vittoria (13-7), mentre si è rivelata una partita al cardiopalma quella giocata contro l’Auditore Crotone. Un punteggio di 4-4 ha, infatti, segnato il derby contro l’altra squadra calabrese, regalando una serie di emozioni che non hanno potuto che mettere in luce l’impegno e la passione dei ragazzi, ma anche i frutti di un allenamento intensivo e costante.

«È stata un’esperienza formativa e coinvolgente che conferma il valore del lavoro svolto e il potenziale di un gruppo sempre più affiatato ha commentato l’allenatore Pierluigi De Fazio.

Sono molto soddisfatto della crescita che questi ragazzi dimostrano settimana dopo settimana. Per me è motivo d’orgoglio vedere come riescano a gestire partite così equilibrate, mantenendo concentrazione e grinta fino all’ultimo secondo».

Il mister ha poi proseguito: «Credo fermamente che questi giovani abbiano le potenzialità per raggiungere grandi traguardi e m’impegnerò quotidianamente per contribuire a questa loro crescita».

Un commento più che positivo è quello espresso anche dal direttore tecnico del settore pallanuoto, mister Enzo Mirante:

«Sono orgoglioso e mi complimento con questi ragazzi, oltre che con i loro allenatori, mister Pierluigi De Fazio e il suo vice Simone Lucchino, per il buon lavoro che svolgono. Abbiamo chiuso questa regular season al terzo posto e adesso ad aspettarci sono le semifinali con le squadre del girone B.

Protagonisti di questi ottimi risultati sono: Mirko Astorino, Andrea Badolato, Giovanni Olivo, Aldo Roselli, Pasquale Chirumbolo, Matteo Villella, Vito Alemanni, Fiore Palermo, Mattia Chirumbolo, Niccolò Ceraudo, Mattia Ceraudo, Alfonso Trapuzzano, Andrea Chirico, Tommaso Mastroianni e Flavio Scerbo.