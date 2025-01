Las Vegas, al più grande evento invernale enograstronomico americano anche una delegazione calabrese

L’inizio dell’anno parte con una vetrina internazionale per la Calabria che sarà assieme ai distretti regionali di Piemonte e Sicilia al Winter Fancy Food Show di Las Vegas, il più grande evento di specialità enogastronomiche a livello mondiale, che si svolge dal 19 al 21 Gennaio 2025.

Al Las Vegas Convention Center, casa invernale del Fancy Food, la delegazione calabrese composta da 13 aziende del settore enogastronomico sarà ospite del “Italian Pavilion”, il padiglione italiano di circa 1000mq, spazio espositivo internazionale più grande di tutta la fiera.

“La nostra Regione sarà fulcro del Made in Italy in un evento tra i più importanti del Nord America dedicato alle specialità alimentari, che offre grandi opportunità di fare rete con buyer, distributori e professionisti del settore da tutto il mondo – spiega l’Assessore all’agricoltura Gianluca Gallo. Per le nostre aziende agroalimentari, dai formaggi ai vini fino all’olio, interessate al mercato estero sarà una grande occasione per incrementare l’export ampliare i propri orizzonti commerciali, ma anche per promuovere il brand di una Calabria Straordinaria anche dal punto di vista del food e del beverage.”

La delegazione calabrese sarà composta da una quindicina di aziende agroalimentari di qualità, tra le più apprezzate e affermate nel settore.