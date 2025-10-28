Catanzaro

L'ASP di Catanzaro conclude con un flash mob a Soverato la Settimana Mondiale dell'allattamento materno

​(ASP-CZ) – Soverato, 28 ottobre 2025 – Nella Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2025 anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro promuove l’allattamento al seno. Il Dipartimento Materno Infantile e l’Unita Operativa tutela donna infanzia di Soverato, con il coinvolgimento dei Consultori Familiari di Soverato, Badolato, Chiaravalle e Girifalco, ha organizzato per domani mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 15:00 a Soverato, Corso Umberto I, il decimo Flash Mob Regionale dal titolo “Io allatto a km 0”. 

Nell’ambito dell’evento è prevista anche la “Passeggiata allattamento… perché allattare è un cammino”.   Quest’anno la settimana di promozione dell’allattamento materno era incentrata sul tema “Priorità allattamento: creare reti sostenibili”, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’allattamento come scelta di salute fondamentale per madri e bambini rafforzando il supporto territoriale, incentrato proprio sui consultori familiari.

​Per questo motivo l’Azienda invita tutte le neomamme, le future mamme, i papà, i familiari, gli operatori sanitari e la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, per condividere il sostegno alla pratica dell’allattamento materno e per sottolineare come il supporto della comunità e delle reti sanitarie sia cruciale per il successo di questa esperienza.

​La “Passeggiata Allattamento” simboleggia il percorso, a volte impegnativo ma sempre preziosissimo, che madri e bambini intraprendono, evidenziando come l’allattamento non sia solo un atto nutrizionale, ma un vero e proprio “cammino” di legami e di salute.

L’ASP di Catanzaro conferma il proprio impegno nel promuovere e tutelare la salute materno – infantile attraverso iniziative concrete su tutto il territorio provinciale, ribadendo la necessità di riportare il percorso delle gestanti e delle puerpere sempre di più nel contesto della naturalità, evitando tutte le inutili medicalizzazioni di un percorso che necessita piuttosto di preparazione e accompagnamento della coppia in un momento fondamentale della sua evoluzione come la genitorialità.

