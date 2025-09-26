L’ASP di Cosenza recluta 15 psicologi: parte il progetto “Discutiamone a Scuola” per il benessere degli studenti

COSENZA – L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza ha compiuto un passo significativo verso il rafforzamento dei servizi di supporto psicologico negli istituti scolastici. Nell’ambito del progetto regionale “Discutiamone a Scuola”, approvato con Decreto Dirigenziale (DDG) n° 15639 dell’8 novembre 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare, sono stati contrattualizzati 15 psicologi destinati a operare nelle scuole dell’intera provincia.

Si tratta di un’iniziativa di grande rilevanza sociale e sanitaria, volta a offrire ai cittadini calabresi, in particolare agli studenti, un servizio innovativo per affrontare le sfide legate al benessere psicologico e al disagio giovanile.

Il reclutamento dei professionisti è stato completato grazie al supporto del Responsabile Amministrativo dell’ASP. I 15 psicologi svolgeranno la loro attività direttamente all’interno degli istituti scolastici, in base alle necessità organizzative e operative che saranno definite.

I successivi adempimenti e la pianificazione dettagliata dell’intervento saranno curati dai Dirigenti Regionali, in stretto concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR). Sarà fondamentale la condivisione e la definizione con tutti i referenti del progetto per assicurare una presenza capillare ed efficace sul territorio provinciale.

La Direzione dell’ASP di Cosenza ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo importante obiettivo. “L’impegno profuso ha realizzato un altro importante risultato che offrirà ai cittadini calabresi un servizio innovativo e di grande rilevanza,” si legge nella nota.

Il progetto “Discutiamone a Scuola” rientra in una strategia più ampia per sostenere e rafforzare l’offerta di servizi socio-sanitari e sanitari di qualità, garantendo un accesso paritario e tempestivo a misure di supporto. L’inserimento di psicologi nelle scuole rappresenta, in tal senso, una risposta concreta alle crescenti esigenze di supporto emotivo e psicologico della popolazione studentesca.

L’avvio di questo servizio segna un punto di svolta nel supporto integrato tra sanità e istruzione in Calabria, promettendo di diventare un modello virtuoso di intervento sul territorio.