L’Asp di Reggio Calabria si prepara alle giornate di prevenzione dei tumori femminili

Reggio Calabria, 2 ottobre 2025 – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria si colora di rosa: con l’avvento del mese dedicato alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, il centro unico di riferimento screening assieme al distretto sanitario nord e le unità operative di oncologia e radiologia, promuove le giornate di prevenzione dei tumori femminili.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione il cui pilastro è proprio lo screening oncologico, strumento grazie al quale è possibile diagnosticare precocemente e intervenire nel tempestivo trattamento delle lesioni pre cancerose.

Grazie allo screening, molte sono le guarigioni definitive registrate.

Per tutto il mese di Ottobre, in via eccezionale, sarà concesso alle donne la cui fascia di età non è garantita dallo screening regionale (35-49 e 70 e 74) di accedere gratuitamente ad una visita di diagnosi precoce.

Sarà offerta la possibilità di effettuare anche i test per la prevenzione del tumore al colon retto mediante la ricerca del sangue occulto nelle feci, e del tumore al collo dell’utero attraverso la ricerca del papilloma virus.

L’iniziativa si rivolge a tutte le donne residenti o regolarmente domiciliate con un’ età idonea allo screening oncologico e che non abbiano effettuato controlli negli ultimi due anni.

Gli appuntamenti citati sono in programma per le giornate di giovedì 16 e domenica 19 ottobre presso l’Ospedale di Locri; per quelle di sabato 18 e di lunedì 20 e 27 ottobre presso il Polo Sanitario Nord di Reggio.