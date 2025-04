L’Assessore Franco Costantino rimette il suo mandato “un onore servire la mia città”

L’assessore alle Grandi Opere del Comune di Reggio Calabria, ing. Franco Costantino, ha rimesso il proprio incarico nelle mani del Sindaco Giuseppe Falcomatà, comunicando ufficialmente la propria decisione.

In una nota indirizzata alla segreteria generale dell’Ente, l’assessore Costantino ha voluto esprimere “un sentito ringraziamento per la fiducia accordata durante il periodo di mandato, augurando “al Sindaco, agli ex colleghi di Giunta e all’intera amministrazione comunale un sincero in bocca al lupo per il prosieguo del lavoro amministrativo”.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha ringraziato l’assessore uscente per il lavoro svolto e per il contributo dato nel corso del suo mandato:

«All’ingegnere Costantino va il mio personale ringraziamento per il servizio prestato alla città, con serietà e senso di responsabilità. Il suo apporto nel settore delle Grandi Opere ha consentito all’Amministrazione di portare avanti progetti importanti e di garantire continuità all’azione amministrativa.

Nei suoi confronti nutro sentimenti di profonda stima e gratitudine. Sono certo che Franco Costantino continuerà a dare il proprio contributo alla crescita della città».