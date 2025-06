L’Associazione Aloe celebra il successo dell’evento “Ragazzi si Balla” e rafforza il suo impegno sociale

Scalea, 22/06/2025– L’Associazione Aloe è lieta di annunciare il travolgente successo dell’evento “Ragazzi si Balla”, tenutosi lo scorso 21 giugno 2025 presso piazza Caloprese inglobato nel “welcome summer 2025.

La manifestazione ha visto una partecipazione entusiasta di giovani e famiglie, trasformandosi in una vibrante celebrazione di gioia, musica e inclusione.

L’evento “Ragazzi si Balla” non è stato solo un’occasione per divertirsi, ma ha rappresentato un pilastro fondamentale delle finalità sociali dell’Associazione Aloe. Nata con l’obiettivo di promuovere il benessere e l’integrazione sociale, l’Associazione Aloe si impegna a creare opportunità significative per i giovani del nostro territorio, favorendo la loro crescita personale e l’espressione delle proprie potenzialità.

“Siamo immensamente orgogliosi del risultato di ‘Ragazzi si Balla’,” ha dichiarato Salvatore Licursi, Presidente dell’Associazione Aloe. “Vedere tanti ragazzi e non solo, sorridere, ballare e socializzare liberamente è la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta. Questo evento incarna perfettamente la nostra missione: offrire spazi sicuri e stimolanti dove i giovani possano sentirsi accolti, valorizzati e liberi di esprimersi.”

Le finalità sociali dell’Associazione Aloe si concentrano su diversi ambiti cruciali: inclusione e aggregazione; creare momenti e luoghi di incontro che favoriscano la socializzazione e contrastino l’isolamento, in particolare per i giovani in situazioni di fragilità. Promozione del Benessere: offrire attività ricreative, culturali e sportive che contribuiscano al benessere psicofisico e allo sviluppo di uno stile di vita sano, Incoraggiando e supportando l’espressione dei talenti e delle passioni dei giovani, fornendo loro opportunità per mettersi alla prova e crescere,promuovendo,inoltre, valori come il rispetto, la collaborazione e la cittadinanza attiva.

Il successo di “Ragazzi si Balla” è la dimostrazione tangibile dell’impatto positivo che l’Associazione Aloe può avere sulla comunità. L’associazione desidera ringraziare tutte le associazioni partecipanti: Pro Loco Scalea, ass. A Scalia vecchia, banca del tempo, ass. Volontari forze di polizia, l’ass. TirrenPol, il segretario dell’ass. Aloe Covelli Cristiana, le ideatrici nonché i membri del direttivo Francesca Vittorino e Stefania Reda ideatrici del progetto, gli sponsor: bar La dolce Isola, il tabacchino Basile e le istituzioni che hanno contribuito a rendere possibile questa meravigliosa serata.

L’Associazione Aloe continuerà a lavorare con dedizione e passione per perseguire le sue finalità sociali, ideando e realizzando nuove iniziative volte a costruire un futuro più luminoso e inclusivo per i nostri giovani e per i cittadini tutti.